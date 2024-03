Talent commerciale, iniziata la selezione tra gli studenti del Trentino

venerdì, 22 marzo 2024

Trento – E’ iniziata la caccia al miglior talent commerciale. Nelle sedi di Arco, Cles, Tione, Trento e Rovereto sono stati selezionati gli studenti che si sfideranno durante la quarta edizione del Talent Commerciale, la sfida di vendita organizzata dall’UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario, da Confcommercio Alto Garda e Ledro e da E.B.Ter. Con la nuova edizione l’evento si arricchisce di novità, promettendo un’esperienza ancora più stimolante e formativa per tutti i partecipanti coinvolti.

Come negli anni precedenti, ciascuna scuola ospiterà le finali territoriali – il 26 marzo per le sedi di Arco, Trento e Rovereto e il 4 aprile per le sedi di Cles e Tione – dove i migliori studenti dovranno simulare una vendita, dimostrando in pochi minuti le proprie competenze e abilità anche in lingua straniera. I cinque finalisti verranno poi accompagnati presso i tre negozi sponsor – e non più cinque – associati a Confcommercio, Formica di Pergine, Expert Savoia di Rovereto e Moser Sport di Arco, dove avranno modo di prendere conoscenza dei prodotti che saranno utilizzati nella finale del 19 aprile alla Spiaggia Olivi di Riva del Garda.

Le novità più rilevanti riguarderanno proprio la finale, dove i cinque finalisti troveranno predisposto un negozio multibrand realizzato con prodotti di marche e ambiti merceologici differenti riferiti alle tre aziende visitate il 5 aprile. I candidati avranno a disposizione 1 minuto per personalizzare il proprio negozio multibrand con articoli e prodotti presenti presso la location, per poi iniziare la sfida di vendita. La prova non terminerà con le attività riferite al pagamento di quanto acquistato dal cliente, ma i candidati avranno 4 minuti di tempo per confezionare i prodotti acquistati.

Con questo nuovo format gli studenti potranno confrontarsi con una vendita trasversale, mettendo alla prova le proprie capacità relazionali e di vendita e muovendosi agilmente da un negozio all’altro durante la sfida, concludendo il tutto con una dimostrazione della propria creatività e originalità.

“Per garantire un’esperienza formativa completa, è importante che le sfide proposte non si limitino al settore commerciale tradizionale, ma rispecchino le attuali tendenze del mercato – afferma il direttore della Scuola delle Professioni per il Terziario di Arco, Claudio Nicolussi – Così come l’inserimento di un “disturbatore” linguistico, visto il contesto turistico in cui ci troviamo, inserire all’interno della sfida negozi multi-brand rende l’esperienza ancora più realistica. Oggi più che mai, è fondamentale che la scuola professionale si integri con il contesto esterno, soprattutto attraverso collaborazioni con diverse realtà. In questo modo, si crea un ambiente collaborativo che coinvolge scuola, associazioni e negozi, offrendo agli studenti un’esperienza di rete concreta utile allo sviluppo delle nuove competenze nel settore commerciale”.

A palazzo Roccabruna di Trento erano presenti anche il presidente di Confcommercio Alto Garda e Ledro, Claudio Miorelli, e la direttrice della sezione, Giulia Baldoni. Il presidente Miorelli ha espresso con entusiasmo il lancio della nuova edizione del Talent Commerciale, ribadendo l’impegno costante degli organizzatori nel migliorare continuamente il valore e la qualità dell’evento: “Sono molto orgoglioso di essere arrivato alla 4a edizione del nostro Talento commerciale. Arriviamo a questa edizione con la crescita riscontrata dai ragazzi già l’anno scorso. E dunque anche quest’anno apportiamo delle novità importanti. Novità che sono mirate sempre a far sì che la qualità degli studenti emerga sempre più”.

“Convinti che grazie al lavoro svolto dalla nostra associazione e dall’UPT – ha proseguito Miorelli – riusciremo a far sì che le aziende commerciali trovino nei ragazzi collaboratori sempre più formati per integrare il proprio personale, vista la carenza ormai cronica di lavoratori in tutti gli ambiti professionali. Voglio sentitamente ringraziare E.B.Ter per il costante sostegno e supporto, non dimenticando anche tutti gli sponsor tra cui l’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino, Cassa Rurale Alto Garda, Agraria e Apt Garda Dolomiti, senza i quali non riusciremo a realizzare questo bellissimo Talento. Voglio ringraziare anche tutte le istituzioni sia dell’Alto Garda che provinciali che ci sostengono, con una menzione particolare dell’assessore Roberto Failoni, che ci è da sempre molto vicino ed è un grande sostenitore dell’evento. A noi ora tocca l’ambizione di trovare per il vincitore di questa edizione nuove sfide anche oltre i confini provinciali. Inoltre, si darà particolare rilievo al packaging, competenza richiesta e apprezzata da tutti gli associati di Confcommercio. Questo aspetto non solo aggiunge valore alle aziende coinvolte, ma contribuisce anche a migliorarne l’immagine di qualità complessiva”.

Infine, Miorelli ha espresso la speranza che questo impegno continuo nell’innovare il format e migliorare la qualità dell’evento possa portare i partecipanti ad una ulteriore fase: la competizione a livello nazionale, un obiettivo che Confcommercio ha sempre puntato a raggiungere.

Il presidente dell’UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario, senatore Ivo Tarolli: “Se alla scuola è richiesto di formare giovani aperti, motivati e soprattutto qualificati per reggere le nuove sfide che il commercio richiede, senza dubbio l’esperienza ed il percorso del Talent può risultare un’occasione unica ed anche originale. Cimentarsi con la padronanza delle lingue straniere, entrare in empatia con il consumatore, sapersi destreggiare con le moderne modalità di pagamento sono competenze che il giovane, attraverso il Talent, può senz’altro meglio comprendere. Per questo, con l’apporto del direttore Claudio Nicolussi, assicuriamo la nostra collaborazione e proseguiamo in stretta sinergia con Confcommercio ed il suo “ideatore” Claudio Miorelli”.

Il presidente E.B.Ter Valter Nicolodi: “La nostra partecipazione al Talent ha lo scopo di far conoscere l’Ente Bilaterale del Terziario Trentino e i suoi servizi ai futuri lavoratori del Terziario e portare dentro le scuole la cultura della formazione e della sicurezza. Come Ente crediamo in questo progetto perché stimola i ragazzi, mettendo in luce le loro competenze comunicative, la conoscenza delle lingue straniere e del territorio; qualità importanti per chi dovrà confrontarsi con una clientela sempre più internazionale ed esigente”.

“Non è mai mancata – ha detto l’assessore Roberto Failoni – la mia personale partecipazione negli anni all’evento del Talent Commerciale, che reputo importante sia per la scuola che per i suoi studenti e studentesse, ma anche per un comparto che è in difficoltà e che ha bisogno di personale all’altezza per rispondere alle sfide quotidiane alle quali è chiamato in particolare per la concorrenza delle vendite online. Ragazzi e ragazze che si mettono in gioco presentando le proprie competenze ed abilità anche in lingua straniera di fronte ad una giuria qualificata non è da tutti. Un plauso alla scuola che con la Confcommercio e con Ebter Trentino propone questi momenti estremamente formativi”.

“Voglio ringraziare tutti gli organizzatori – le parole della vicepresidente della Giunta provinciale Francesca Gerosa – ma soprattutto gli insegnanti perché credo che non lo facciamo mai abbastanza. Il loro impegno nell’organizzazione dell’evento, che mette nuovamente in collegamento il mondo della scuola con quello del lavoro, assieme ad una realtà associazionistica di qualità come Confcommercio, è fondamentale per la sua buona riuscita. Sappiamo quanto il commercio online minacci quello tradizionale e formare i ragazzi sulla qualità del servizio è la migliore delle risposte. Un ragionamento profondo lo dovremmo fare sullo studio delle lingue straniere per essere ancora più competitivi e aprirci all’Europa”.