Taglio del Silter Dop, operatori soddisfatti del Festival a Temù

venerdì, 8 dicembre 2023

Temù (Brescia) – Il Festival del Silter Dop fa da richiamo in questo lungo weekend dell’Immacolata a Temù, nel pomeriggio c’è stato il taglio di una forma di formaggio Silter fa parte del presidente del Consorzio Silter Dop Oscar Baccanelli e di Andus Gosetti, assaggiatore Onaf Brescia.

Alla cerimonia, presentata da Oscar Taboni con accompagnamento musicale, hanno partecipato Oliviero Sisti, direttore del Consorzio Silter Dop, Gian Battista Sangalli (nel video), direttore Servizio Gestione del Territorio della Comunità Montana e gli amministratori locali. In piazza Pellegrinaggio in Adamello di Temù sono presenti produttori del Silter Dop, le aziende agricole agricole Antonioli, Baccanelli, Bezzi e Bettoni, quindi i vini Igt di Valle Camonica con l’imprenditore camuno Rebaioli, gli apicoltori Mario Rizzi e Giovanni Tosana, il distretto Bio della Valcamonica e la Comunità Montana Sebino Bresciano. Sono presenti gli alpini che hanno preparato vin brulé e i volontari della Pro loco dove nella loro casetta è possibile degustare i vari tipi di Silter.

Il presidente del Consorzio Oscar Baccanelli ha illustrato come viene prodotto il Silter, e l’interesse da parte del pubblico, mentre Andus Gosetti ha svelato le qualità del formaggio Silter che viene prodotto dall’Alta Valle Camonica al Sebino Bresciano, poi il pubblico presente ha assaggiato i tipi di Silter e dato una valutazione. Soddisfatti gli operatori e produttori presenti, Monica Antonioli e Jessica Bettoni hanno evidenziato che già nelle prime giornate di apertura del Festival c’è stato grande interesse, mentre Andrea Bezzi ha sottolineato l’importanza di momenti come quello organizzato a Temù dove far conoscere il Silter Dop. Durante il Festival, che prosegue fino a domenica 10 dicembre, sono previste, oltre a degustazioni gratuite, intrattenimenti musicali con Oscar Taboni ed il cantastorie Germano Melotti.

Il programma delle prossime giornate: sabato 9 dicembre, alle 11 apertura casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica ed apertura della Giuria popolare per la premiazione del miglior Silter 2023; alle 14 accompagnamento musicale a cura del cantastorie Germano Melotti; alle 16 degustazione guidata: il Silter incontra le eccellenze del Sebino Bresciano e alle 17 premiazione del Concorso miglior Silter 2023. Infine domenica 10 dicembre alle 11 apertura casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica, alle 13 saluti finali e brindisi di chiusura della sesta edizione del Festival.

di An. Pan.