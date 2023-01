Sull’Alpe Cimbra XXXVIII stage Sotto i ghiacci – Under Ice 2023

giovedì, 19 gennaio 2023

Lavarone – Con il patrocinio APT (Azienda di Promozione Turistica degli Altopiani di Lavarone) e dell’Ente di Promozione Sportiva ASC (Attività Sportive Confederate), non poteva mancare la 38^ edizione del ben noto Under Ice, lo Stage d’immersione sotto i ghiacci, organizzato tutti gli anni da ANIS – Associazione Nazionale Istruttori Subacquei.

Anche quest’anno il Lago di Lavarone, in provincia di Trento, a oltre mille metri di altitudine, vedrà impegnati centinaia di subacquei e diversi Corpi Speciali dello Stato, in una prova…da brivido!

L’appuntamento è fissato per il 21 e 22 gennaio 2023. Nel sito web dell’Associazione, è possibile visionare il programma di massima e inviare il format di adesione.

La manifestazione ormai è il primo vero evento subacqueo del nuovo anno per tutta la comunità subacquea italiana, ma non solo e permette di aumentare il proprio bagaglio d’esperienze, con immersioni veramente uniche nel suo genere e sempre nella più completa sicurezza. Quest’anno la bombola sarà messa a disposizione da ANIS e ci sarà la possibilità di immergersi in notturna.

Saranno presenti i sommozzatori della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri Subacquei, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana.

Non mancheranno gli ospiti d’onore e in particolare ci sarà la prestigiosa Azienda CRESSI, la quale farà provare, gratuitamente, diverse attrezzature di ultima generazione.

Due giorni di intense emozioni, tra le splendide montagne innevate del Trentino, con immersioni aperte a tutti e verranno premiati i gruppi, le scuole o club, con almeno 5 subacquei partecipanti.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.aniseb.org oppure contattare direttamente la segreteria nazionale ANIS al n° 06-4503300. Mail: lavarone@anisweb.org