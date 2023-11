Stagione invernale in Engadina e a St. Moritz: date di apertura, snow night, eventi e iniziative

martedì, 14 novembre 2023

St. Moritz – L’attesa è ormai finita anche a Silvaplana e St. Moritz per la nuova stagione sciistica. Già aperto il Diavolezza, occorre attendere una decina di giorni per l’avvio nei comprensori di Corvatsch e Corviglia-Marguns.

L’OFFERTA

Da anni le società Engadin St. Moritz Mountains AG www.mountains.ch , Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG www.corvatsch-diavolezza.ch promuovono congiuntamente la propria offerta che racchiude tutti gli impianti di risalita della regione dell’Engadina e di St. Moritz in Svizzera, insolite strutture alberghiere in quota e a valle uniche, numerose realtà gastronomiche ed esperienze sportive straordinarie.

Date aperture CORVIGLIA / MARGUNS / PIZ NAIR:

Corviglia e Marguns: 25.11.2023

Piz Nair: 23.12.2023

Corviglia 2486m – 3.056m

Il mito dello sci di St. Moritz ha origine a Corviglia, dove il turismo invernale ha avuto i suoi inizi a livello mondiale. È questo il comprensorio sciistico svizzero di prima classe, un vero e proprio paradiso del “carving”.

La montagna da sci – che comprende anche Marguns 2278m e Piz Nair 3056m – è nota soprattutto per la vita da jet set sulle piste, sulle terrazze dove prendere il sole e nei numerosi ritrovi come ad esempio il Quattro Bar – Corviglia, il White Marmot Restaurant & Bar ed Edy’s Restaurant,. Qui, dove la vista sul paesaggio lacustre dell’Engadina è da mozzafiato, si svolgono ogni anno le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La partenza “free fall” – riservata invece solo alla Coppa del Mondo maschile – è una vera e propria “caduta libera”! Ogni appassionato di questo sport può ammirare la partenza “free fall” dalla funivia che porta al Piz Nair, da dove le piste da sci attraversano un paesaggio montano imponente e selvaggio. Per godersi l’atmosfera esclusiva e di alta classe, ogni sciatore e snowboarder dev’essere stato qui almeno una volta nella vita!” ( partenza “free fall” nel video Sky)

Il quadro si completa con numerose piste perfette per le famiglie a Marguns, dove diversi ritrovi come ad esempio la Sternbar Marguns a forma di stella o il grande Restaurant & Bar Marguns offrono un ampia scelta gastronomica e liete ore insieme.

Per i più piccoli che iniziano a imperare a sciare c’è a valle a Celerina l’area Provulèr e tra Corviglia a Marguns si trova infine il Corviglia Snowpark “Crowland”, dove freeskier e snowboarder – principianti e non – possono allenarsi per migliorare le loro performance sulla pista divertentissima Funslope, l’Easypark, la Blu Line e la Medium Line.

Date aperture di CORVATSCH / FURTSCHELLAS

Corvatsch: 25.11.2023 (fino al 28.04.2024) + Corvatsch Snow Night: ogni venerdì sera dal 01.12.2023 (fino al 05.04.2024)

Furtschellas: 20.12.2023 (fino al 07.04.2024)

Corvatsch 3303m

La montagna dello sci dell’Engadina molto amata dagli sciatori sportivi anche della vicina Italia, conta 120 km di piste e vanta tracciati tra i più alti della Svizzera sudorientale. La sicurezza di trovarvi neve è garantita fino a primavera inoltrata. La stazione a valle principale è a Surlej-Silvaplana, mentre la seconda stazione Furtschellas è nella vicina Sils.

In cima alla montagna a “due passi dal cielo” si trova il Ristorante 3303, insieme alla Distilleria di whisky ORMA, la più alta in quota al mondo. Quest’altitudine incide sul processo di distillazione, che avviene a una temperatura inferiore di circa 10 C° rispetto alla norma. Questo conferisce al whisky più note aromatiche e maggiore complessità. Da quest’anno la distilleria si concentra anche sulla produzione del gin e batte con ciò anche il record di gin distillato ad alta quota.

Insieme a tanti altri ritrovi, ristoranti e bar lungo le piste, la montagna dispone anche del famoso Corvatsch Park che quest’anno propone un appassionatissimo set up già all’inizio della stagione a fine novembre

Tuffarsi infine la notte sulla pista illuminata da luce artificiale più lunga della Svizzera che conta ben 4,2 chilometri qui è possibile grazie alla Corvatsch Snow Night, che ha luogo ogni venerdì da dicembre a gennaio dalle ore 19 alle ore 1.00 (ultima salita funivia ore 0.45), e da febbraio ad inizio aprile dalle ore 19.00 fino alle 2.00 (ultima salita funivia ore 1.45)

Date aperture di DIAVOLEZZA e LAGALB

Diavolezza: dal 21.10.2023 fino al 24.11.2024 e dal 20.12.23 (fino al 05.05.2024) + Diavolezza Glüna Plaina (*2)

Lagalb: 20.12.2023 (fino al 07.04.2024)

Diavolezza 2978m

Il ghiacciaio è posizionato in uno scenario mozzafiato offerto dal massiccio del Bernina che è tra i più belli della Svizzera. Qui si può sciare già in autunno sulla pista sul nevaio, mentre dopo una chiusura periodica per la manutenzione annuale, la funivia e la pista sul nevaio come pure quella lunga che porta fino alla stazione a valle riapre insieme al Berghaus/Rifugio e Ristorante Diavolezza per accogliere alla stagione invernale.

Oltre ad essere una metà annuale molto conosciuta a livello internazionale con il nome Diavolezza 2978m – mondo di ghiacciai del massiccio del Bernina – uno scenario alpino da favola, è ideale anche per una sola gita tra amici, famiglie e gruppi “con vista” in alta quota.

Dalla piattaforma della Diavolezza parte anche la spettacolare discesa dal ghiacciaio – aperta da gennaio a marzo in base alle condizioni dello strato nevoso. Questa è lunga 8 chilometri, non preparata e segnalata sui due lati della pista. È un’esperienza sulla neve impareggiabile, un’avventura per sciatori esperti, sulle lingue dei ghiacciai del Pers e del Morteratsch fino a valle.

Lo stupendo paesaggio naturale è anche paradiso del freeride e dello scialpinismo, dove gli amanti di questo sport si possono anche allenare oltre che divertire

Vi si scia anche di notte, al chiaro di luna senza alcuna luce artificiale, durante la Glüna Plaina. Durante questa stagione invernale 2023/24 saranno queste le date: martedì 26 dicembre 2023, ore 19.30 – 23.15, martedì 23 gennaio 2024, ore 19.30 – 23.15, giovedì 22 febbraio 2024, ore 19.30 – 23.15 e sabato 23 marzo 2024, ore 19.30 – 23.15. Condizioni meteo permettendo è un’esperienza e avventura che non ha eguali nelle Alpi

Lagalb 2893m

È un paradiso per veri sciatori e snowboarder che scendono di giorno anche dalla pista più ripida dei Grigioni. Questa montagna è infatti unica per le sue piste ripide e le numerose discese in fuoripista, ma anche per l’ospitalità offerta in un ambiente dallo charme retrò. La gastronomia in vetta è di elevata qualità con specialità casarecce svizzere e fantastici dolci. Il luogo è magico e vanta un’incantevole vista sulla Valtellina, la Val Poschiavo e – in valle – sul Lago Bianco, dove passa anche il Trenino Rosso del Bernina, patrimonio dell’UNESCO

La “vetta di culto” Lagalb vanta un suo proprio club fondato nel 1970 che porta oggi il nome Club 8848: per diventare socio il candidato deve superare 8848m di dislivello in un solo giorno – che corrispondono all’altezza misurata del Mount Everest. Lo sforzo si raggiunge, effettuando 11 discese sugli sci o sullo snowboard fino a valle e compiendo quattro salite a piedi sul sentiero dalla stazione in vetta al Piz Lagalb. Il nuovo socio può beneficiare di numerosi vantaggi in valle

Date aperture e info funicolare MUOTTAS MURAGL

La funicolare-cremagliera che porta gli ospiti sulla piattaforma Muottas Muragl, a 2456m, dove si apre ai loro occhi una vista mozzafiato sul paesaggio dei laghi dell’Alta Engadina, insieme al Romantik Hotel Muottas Muragl, apriranno il 23.12.2023.

La montagna cara ad artisti e poeti, dalla quale i più coraggiosi scendono anche con lo slittino, è epicentro dell’atmosfera più romantica dell’Alta Engadina. Oltre a una gita al ristoro per un pranzo o una cena romantica, il Mountain Dining, offre anche soggiorni in „camere con vista“ in albergo.

Qui si possono fare bellissime passeggiate sul manto bianco e scegliere tra percorsi sulla neve quotidianamente battuta come il Sentiero dei Filosofi – lungo 2 o 5 chilometri – o camminate con le ciaspole ai piedi, in parte anche nella neve fresca di 3,5 chilometri ; quest’ultime possono essere anche notturne nei giorni di luna piena in compagnia di una guida : info@bergsteiger-pontresina.ch

Modalità di prenotazione online dello skipass SNOW-DEAL

SNOW-DEAL è la modalità di prenotazione online dello skipass giornaliero, dove il prezzo dello skipass è più basso per chi prenota con largo anticipo! L’Engadina e St. Moritz hanno da anni abbandonato il prezzo fisso dello skipass. Il modello di tariffazione dinamica Snow-Deal offre dei vantaggi agli sciatori, snowboarder o freestyler che prenotano in anticipo.

Ecco come funziona: a seconda della stagione, viene impostato un prezzo base al giorno. Più persone prenotano al giorno, più il prezzo aumenta. Quindi, se lo sciatore interessato prenota prima sulla piattaforma online, beneficerà di prezzi più bassi. Inoltre, se prenota con largo anticipo, beneficerà di ulteriori sconti.

Audi Fis Ski World Cup St. Moritz

Ogni anno a St. Moritz su Corviglia si svolge l’Audi FIS Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le gare sono diventate un appuntamento classico nel calendario agonistico femminile e si svolgeranno quest’anno dal 8 al 10 dicembre 2023. I biglietti per assistere partono da 26,20 Chf (circa 27 Euro) a persona. Per tutte le info e il calendario delle varie gare, nonché biglietti da acquistare online

Fis Para Alpine World Cup St. Moritz

A St. Moritz su Corviglia dal 14. al 17. Dicembre 2023 si svolgerà pure il FIS Para Alpine World Cup St. Moritz. Anche queste gare sono diventate un appuntamento classico nel calendario agonistico sulle piste della coppa mondiale sopra St. Moritz. Oltre cento atleti maschili e femminili provenienti da oltre venti nazioni gareggeranno. Per tutte le info e il calendario delle varie gare organizzate da PluSport Svizzera insieme all’Ente del Turismo di St. Moritz:

Pacchetti offerte con soggiorno incluso

Sleep + Ski: www.engadin.ch/en/sleep-ski

Prenotando una o più notti in Engadina, il pacchetto offre l’acquisto agevolato durante tutta la stagione invernale 2023/24 (dal 21.10.23 al 05.05.24) di uno skipass a soli 47 Chf (47 Euro) al giorno per l’intera durata del soggiorno (il numero di notti equivale al numero di giornate di sci).

Gli appassionati non solo soggiornano in un hotel, appartamento per vacanze, alloggio per gruppi o campeggio, ma possono sciare su tutte e quattro le aree sciistiche della regione: Corviglia-Marguns-PizNair, Corvatsch-Furtschellas, Diavolezza e Lagalb. Lo skipass è valido anche per le gite diurne o serali a Muottas Muragl e l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alta Engadina.

Aderiscono a quest’offerta tutte le strutture alberghiere delle società: l’All in One Hotel + Hostel Innlodge a Celerina, il Romantik Hotel Muottas Muragl su Muottas Muragl e il Berghaus/Rifugio Diavolezza sulla Diavolezza

Snow + Gourmet

Pacchetto offerta del Romantik Hotel Muottas Muragl in quota a 2456m su Muottas Muragl. Per gli amanti del gusto questo pacchetto di „full immersion di lusso“ in Engadina è prenotabile con inclusi il romantico Mountain Dining a 2456m e tante esperienze insolite, sulle montagne e in valle, validi per l’intera stagione invernale 2023/24.

In dettaglio offre 5 pernottamenti – al prezzo di 4 pernottamenti – in una camera doppia con colazione, merenda pomeridiana con caffè e thè e torte, oltre alla cena a 4 portate al ristorante panoramico inclusi. Inoltre un pranzo gourmet di 3 portate con aperitivo al White Marmot Restaurant + Bar Corviglia su Corviglia. Infine ancora queste favolose esperienze nella valle: un giro in carrozza nella Val Roseg, un ingresso ai fantastici bagni minerali allo SPA Mineralbad di Samedan, una ciaspolata sui sentieri delimitati su Muottas Muragl e, per i più coraggiosi, anche una slittata sulla veloce pista per slittini. Se infine l’ospite desidera anche sciare, può sempre aggiungere uno skipass a 47 Chf (47 Euro) per persona al giorno

Family Ski Special

Nell’All in One Hotel + Hostel Innlodge nel paese Celerina, a 2 chilometri da St. Moritz Il pacchetto garantisce 4 pernottamenti e 5 giorni di puro divertimento sulle piste per tutta la famiglia. Durante la durata del soggiorno in un semplice ed efficiente lodge stile americano, la famiglia alloggerà insieme in uno Studio M, che è una maisonette a due piani arredata in modo pratico ma elegante, con angolo cottura. Nell’offerta prenotabile secondo disponibilità durante tutta la stagione invernale 2023/24 sono inclusi nel prezzo gli skipass di 5 giorni validi per tutta l’Engadina per due adulti e due bambini insieme a un buono di 50 Chf (50 Euro) a persona, riscattabile in uno dei tantissimi ristoranti del gruppo Engadin St. Moritz Mountains situati sulle varie montagne in quota. Extra sono invece a richiesta lezioni di sci/snowboard e il noleggio di tutta l’attrezzatura

Midweek Ski Special

Nell’All in One Hotel + Hostel Innlodge nel paese Celerina, a 2 chilometri da St. Moritz. Il pacchetto include 3 pernottamenti in una camera doppia con ricca colazione e 3 giorni di skipass valido in tutta la regione sciistica per due persone, Inoltre un buono di 50 Chf a persona, riscattabile in uno dei tantissimi ristoranti del gruppo Engadin St. Moritz Mountains sulle varie montagne in quota. Si può prenotare l’offerta secondo disponibilità durante tutta la stagione invernale 2023/24, con arrivo la domenica o il lunedì. Gratis sono anche il parcheggio, il WIFI e l’utilizzo di uno skibus per raggiungere la vicinissima stazione a valle

Midweek Snow Special

Nel Berghaus/Rifugio Diavolezza a 2978m – per comitive di amici in camere multiple. 4 pernottamenti con colazione e 3 cene di 4 portate, Inoltre 1 cena a base di fonduta di formaggio, 1 idromassaggio-jacuzzi a 29 Chf all’ora/a persona con prenotazione extra richiesta, 4 skipass giornalieri per l’intera regione sciistica, trasporto in funivia e parcheggio gratuito presso la stazione a valle. Il pacchetto parte da 515 Chf a persona tutto incluso (anche la tassa di soggiorno) in sistemazione da 16 persone, oppure da 550 Chf per una camera per gruppi da 6 persone, ecc. Il pacchetto è prenotabile da domenica a giovedì o lunedì a venerdì. Validità dal 2 gennaio al 5 maggio 2024.

Powder Days

Al Berghaus/Rifugio Diavolezza a 2978m – per comitive di amici in camere multiple. 2 pernottamenti con colazione, trasporto in funivia, 1 cena di 4 portate, 1 cena a base di fonduta di formaggio, 2 skipass giornalieri per l’intera regione sciistica, parcheggio gratuito presso la stazione a valle. Il prezzo del pacchetto tutto incluso (anche la tassa di soggiorno) parte da 265 Chf (265 Euro) a persona in sistemazione da 16 persone, e 280 Chf (280 Euro) in camera per gruppi da 6, ecc. Validità dal 2 gennaio al 5 maggio 2024