lunedì, 19 dicembre 2022

Bolzano – Sparkasse con PwC Italia lancia piattaforma digitale per l’accesso ai fondi PNRR.

Sparkasse in collaborazione con PwC Italia lancia la Piattaforma digitale “Bandi e Incentivi” per l’accesso ai fondi del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”).

La Piattaforma “Bandi e Incentivi” costituisce un importante punto di accesso per le aziende che vogliono orientarsi nel panorama delle misure agevolative messe a disposizione dal PNRR.

Tramite la Piattaforma le aziende clienti accedono ad un motore di ricerca che seleziona i bandi e gli incentivi più in linea con i profili delle imprese clienti e ai servizi di supporto di gestori e professionisti di PwC Italia per l’approfondimento delle singole misure e l’accesso alle stesse.

In particolare, Sparkasse in collaborazione con PwC Italia, tramite la piattaforma “Bandi e Incentivi”, offerta gratuitamente alle imprese clienti, e tramite un team di specialisti con competenze multidisciplinari, supporta le stesse nel processo di ricerca e presentazione delle domande su dette misure agevolative, ossia tutti quegli interventi disposti dal legislatore aventi come obiettivo quello di rendere disponibili alle imprese un sostegno o strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

Inoltre, sempre tramite la Piattaforma le imprese potranno consultare, col supporto dei consulenti di Sparkasse anche in maniera autonoma, un elenco dei bandi e degli incentivi attualmente attivi, costantemente aggiornato, con la possibilità di effettuare una simulazione per verificare le misure applicabili in base al proprio profilo.

“Sparkasse è da sempre impegnata nel rafforzare il proprio sostegno ai territori nei quali opera per favorire la ripresa e la crescita dell’economia; questa iniziativa segue la recente messa a disposizione di un Plafond di 400 milioni di euro, per l’erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine destinati al sostegno di interventi realizzati dalle imprese in ambiti strettamente correlati al PNRR”, dichiara Nicola Calabrò (nella foto), Amministratore Delegato del Gruppo Sparkasse e Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano.

“A supporto delle aziende in particolare, Sparkasse intende ora fornire una Piattaforma ed un supporto specialistico per l’accesso ai benefici del PNRR, il piano di stimolo nato in seno alla Comunità Europea come Next Generation UE in seguito al diffondersi della pandemia, che vedrà affluire nel nostro Paese, nell’arco del piano fino al 2027, un ingente pacchetto di risorse, circa 200 miliardi di euro”, aggiunge Emiliano Picello (nella foto in basso), Responsabile della Direzione Corporate Banking e Servizi per l´Estero di Sparkasse.