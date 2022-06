Sparkasse avvia il programma di Obbligazioni Bancarie Garantite

mercoledì, 8 giugno 2022

Bolzano – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.- Sparkasse ha avviato il proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG-Covered Bonds) procedendo alla prima emissione per l’importo pari a 300 milioni di euro.

Le Obbligazioni Bancarie Garantite costituiscono uno strumento di raccolta utilizzato soprattutto dalle banche più strutturate, in possesso di specifici requisiti qualitativi. Particolarmente efficienti per le banche emittenti sono al contempo anche attraenti per un’ampia platea di investitori, grazie all’elevato merito di credito (rating) associato.

In questo contesto la costituzione del Programma OBG da parte di Sparkasse è un nuovo importante strumento a disposizione della Banca in grado di supportare la sua crescita e di diversificare in prospettiva le sue fonti di funding.

La prima serie, a cui è stato attribuito un rating pari a AA da parte di Fitch Ratings, è stata ammessa alla negoziazione presso l’ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

Nella strutturazione del Programma Banca Finint ha agito in qualità di arranger e dealer. Banca Finint, inoltre, fornisce i servizi amministrativi e svolge i ruoli di gestione del veicolo. Orrick è intervenuto in qualità di legal counsel di Cassa di Risparmio di Bolzano.

Il responsabile della direzione Finanza e Tesoreria, Armin Weißenegger (nella foto), ha commentato: “Grazie al nuovo programma di Obbligazioni Bancarie Garantite la Banca avrà accesso anche ai mercati finanziari internazionali posizionandola così in maniera ottimale in vista dei cambiamenti della politica monetaria comunitaria.”