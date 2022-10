Sondrio: “Le stelle di Dora” donato dai carabinieri ai dirigenti delle scuole secondarie

sabato, 8 ottobre 2022

Sondrio – Nell’ambito delle attività finalizzate a commemorare la figura del Generale di Corpo d’Armata Carlo Alberto dalla Chiesa ucciso dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro il 3 settembre 1982 mentre era Prefetto di Palermo, lo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato il romanzo a fumetti “Le stelle di Dora”, che racconta i tanti episodi della sua vita professionale anche attraverso la corrispondenza privata con la prima moglie Dora, cui è dedicato il titolo del romanzo (Dora Fabbo, deceduta nel 1978).

Il libro, illustrato da Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, redatto con gli autorevoli contributi del Ministro della Difesa, delle Politiche Giovanili e del Capo di Stato Maggiore della Difesa nonché arricchito dai privati ricordi dei figli Rita, Nando e Simona, è stato donato ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie della Provincia di Sondrio dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la memoria nelle nuove generazioni, cronologicamente distanti dagli eventi in esame, quale significativa occasione per divulgare e sostenere la cultura militare e i suoi valori negli ambienti di formazione, stimolando nei giovani, attraverso la lettura della vita di un fedele servitore dello Stato, il significato del sacrificio, della responsabilità civile e del senso delle Istituzioni, allo scopo di suscitare il desiderio di conoscere e approfondire pagine fondamentali della storia recente del nostro Paese.