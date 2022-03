Sondrio, il saluto del Prefetto Pasquariello: “Siete un esempio del vivere civile e laborioso”

sabato, 5 marzo 2022

Sondrio – Il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello lascia Sondrio e da lunedì sarà alla guida della Prefettura di Varese. Giunto da Brescia, dove era il vicario, Pasquariello è dal 25 novembre 2019 Prefetto della provincia di Sondrio. Nato nel 1962 a Potenza, laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1986, ha conseguito il titolo di avvocato nel 1990 ed è iscritto all’Albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.

Ha prestato servizio dal 3 aprile 1989 al 9 ottobre 2011 presso la Commissione di Coordinamento della Valle d’Aosta ad Aosta; presso il Commissariato del Governo nella Regione Basilicata a Potenza; presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola come Capo di Gabinetto e Dirigente di varie aree, poi come Viceprefetto Vicario; presso la Prefettura di Varese; presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza dei Rifiuti nella Regione Campania a Napoli, prima come Vice capo di Gabinetto e, in un secondo momento, con la funzione di Vicario del Prefetto – Capo della “Missione Amministrativo-legale e rapporti con gli Enti Locali”.

Successivamente, dal 10 ottobre 2011 al 24 novembre 2019, presso la Prefettura di Brescia come Viceprefetto Vicario e Dirigente di varie Aree e Servizi fino all’attuale incarico. In particolare, ne è stato Viceprefetto reggente in sede vacante dall’1 aprile 2015 al 21 giugno 2015.

“Domani lascerò questa provincia per assumere il 7 marzo prossimo le funzioni di Prefetto della provincia di Varese. Non per compiere un formale atto di cortesia, ma per corrispondere alla viva sollecitazione dei miei più profondi sentimenti, desidero rivolgere un mio cordialissimo e affettuoso saluto ai cittadini valtellinesi e valchiavennaschi, ai rappresentanti delle Istituzioni, alle Forze dell’ordine operanti sul territorio, a tutte le componenti del mondo economico ed imprenditoriale, alle organizzazioni sindacali, agli organi di informazione e alle organizzazioni delle fedi religiose, del terzo settore e del volontariato.

Un saluto speciale rivolgo ai miei colleghi e a tutti i miei collaboratori della Prefettura di Sondrio, ho avuto l’onore di avere al mio fianco persone dalle eccellenti professionalità e dalla spiccata carica umana, con loro ho potuto realizzare gli obiettivi che mi sono stati assegnati.

Lascio questa provincia, che è stata la prima sede in cui ho svolto il ruolo di Prefetto della Repubblica e che tanto mi ha donato, con il vivo ricordo di una terra splendida per la laboriosità e l’estrema correttezza e serietà delle genti che ci vivono, per le meraviglie del suo paesaggio alpino e per gli stupendi panorami.

Ho vissuto, con Voi tutti, tantissimi momenti di grande impegno istituzionale nell’affrontare diversi, delicati problemi del territorio. La mia permanenza è stata caratterizzata anche dall’inedita e dolorosa esperienza della pandemia e del lockdown, con la chiusura delle attività sociali ed economiche, con tanti concittadini che ci hanno lasciato, con le strutture ospedaliere in grande difficoltà, con la paura del contagio che tutti noi abbiamo vissuto. E’ stato un periodo di grande emozione e lavoro nel quale si è fatta sentire, al di sopra dei particolarismi locali, la solidarietà di tutti, che mi ha coinvolto intensamente.

Un rinnovato ringraziamento rivolgo dunque a tutti gli operatori sanitari che, in prima linea, negli ospedali cittadini e nelle residenze sanitarie assistenziali hanno affrontato con sacrificio e rischio personale l’emergenza sanitaria assicurando, al massimo delle loro possibilità, cure e conforto ai cittadini colpiti dal Covid-19.

Da subito sono stato chiamato a confrontarmi, assieme a tutte le Istituzioni e ai cittadini, con la gestione di passaggi imprevisti e per questo difficili e complessi. A tal riguardo ho sentito la vicinanza di tutti gli Amministratori locali, per questo voglio ringraziarli tantissimo; in modo particolare sono grato ai Sindaci, che hanno dovuto fronteggiare in prima fila il complicato momento storico che stiamo vivendo, nella consapevolezza della delicatezza e dell’importanza del ruolo espletato al servizio delle proprie comunità.

“La dedizione quotidiana dei Sindaci è stata decisiva per far fronte sul campo alla crisi che il nostro Paese ha dovuto affrontare con la pandemia. Una prova difficile, in tanti momenti drammatica, che ha evidenziato la capacità di coesione della nostra società. Le istituzioni comunali hanno dato risposte a persone e imprese, a famiglie e ad attività economiche in affanno, e adesso le stanno accompagnando nella ripartenza, avendo presenti squilibri antichi che si sono aggravati e nuove linee di frattura che sono comparse. Dopo essere stati tra gli artefici della resilienza, adesso i Comuni sono chiamati ad assumere responsabilità non meno importanti, in quanto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è occasione significativa per riprogettare il Paese, per il cambiamento, per ridurre ed eliminare i divari tra realtà urbane e zone rurali, per mettere in valore risorse come quelle montane, da tempo esposte al declino” (Presidente della Repubblica Sergio Mattarella).

Mi preme poi rimarcare anche come ogni azione della Prefettura sia stata orientata a garantire sicurezza, coesione sociale, garanzia dei diritti di libertà; ciò è stato possibile grazie all’imprescindibile e qualificato impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine, a cui non è mancato il supporto delle Polizie locali, per assicurare e rafforzare una serena convivenza civile.

Un ringraziamento va poi a tutte le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro che con competenza e responsabilità hanno contribuito, insieme a tutte le istituzioni, alla gestione delle difficili situazioni di crisi con cui abbiamo dovuto misurarci.

Il mio apprezzamento, infine, va all’altissima professionalità che ha sempre contraddistinto l’apporto generoso dei Vigili del Fuoco, del Servizio Emergenza e Urgenza 118, della Croce Rossa e della Protezione Civile, speso con grande dedizione al servizio di questo impegnativo e delicato territorio.

Oggi che la pandemia sembra finalmente allentare la sua morsa e la comunità sondriese si riavvia prontamente verso la ripresa, nell’intima speranza che l’attuale crisi russo-ucraina possa velocemente e senza strascichi risolversi, formulo l’augurio di ulteriori ascese e prosperità per questa provincia che, fulgido esempio del vivere civile e laborioso, certamente è una parte del nostro Paese che gli dà dignità e prestigio.

Il ruolo del Prefetto è finalizzato a perseguire l’interesse generale e il bene comune e ad assicurare, in modo uniforme in tutte le aree del Paese, decisioni efficaci a garanzia dei diritti fondamentali e della pari dignità sociale, condizioni imprescindibili per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e preservare la coesione sociale. Egli, infatti, rappresenta sul territorio un punto di equilibrio tra istanze e interessi diversi, con un’assidua azione di raccordo e di mediazione tra istituzioni e forze sociali.

Ho cercato con tutto il cuore di interpretare al meglio questo ruolo, con tutte le mie energie. Grazie a Voi tutti!”. Salvatore Rosario Pasquariello