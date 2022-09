Sondalo, Ospedale Morelli: avviso pubblico per l’incarico di gestione

mercoledì, 14 settembre 2022

Sondalo – L’Asst Valtellina e Alto Lario ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico per l’attività di gestione e coordinamento del Presidio Ospedaliero di Sondalo. La figura ricercata è un dirigente medico o sanitario, con esperienza e competenza gestionale e manageriale in campo sanitario almeno quinquennale in funzioni dirigenziali di vertice maturata in organismi ed enti pubblici o privati, una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica. Deve possedere una conoscenza approfondita delle procedure aziendali e dei processi sanitari, contabili e tecnico amministrativi.

Opererà nelle vesti di direttore, con autonomia tecnico-funzionale ed economico-finanziaria, relazionandosi con il direttore generale dell’Asst Valtellina e Alto Lario, occupandosi della gestione manageriale e dell’organizzazione dell’Ospedale di Sondalo, e dovrà promuovere e coordinare le azioni per migliorare l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dell’efficienza organizzativa nel suo complesso. Nello specifico, contribuisce all’individuazione delle linee di sviluppo, delinea i criteri per l’utilizzo delle risorse e il fabbisogno del personale, definisce le linee strategiche, gli obiettivi del presidio e le politiche di sviluppo, predispone il programma di interventi e assistenza sul territorio, definisce l’organizzazione dell’accettazione sanitaria, del pronto soccorso, delle sale operatorie, le tipologie degli ambulatori, gli orari di attività e il volume delle prestazioni.

L’incarico avrà una durata di due anni. La selezione dei candidati verrà effettuata da un’apposita commissione che esaminerà i curricula pervenuti entro la scadenza del 22 settembre prossimo e, nei giorni immediatamente successivi, organizzerà colloqui attitudinali per verificare i requisiti di competenza ed elevata professionalità. Sulla base delle risultanze, entro poche settimane, presumibilmente per la fine di ottobre, verrà nominato il direttore dell’Ospedale Morelli.