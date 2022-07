Silvia Baldessari eletta Miss Tesino: le ragazze più votate

lunedì, 25 luglio 2022

Pieve di Tesino – Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la sesta sfilata delle selezioni provinciali, valevoli per le qualificazioni alle Finali Regionali. Presso il Golf Club di Pieve Tesino (Trento), con un green a 18 buche, ieri sera, per volontà della Pro loco in collaborazione con il Comune, e diversi sponsor locali, è stata ospitata la sfilata per l’elezione di Miss Tesino.

Le 18 candidate, presentate dalla consueta eleganza di Sonia Leonardi, hanno sfilato sul palco con passerella allestito per l’occasione vicino al green per contendersi la corona e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia.

Presente una giuria d’onore presieduta da Oscar Nervo e con la presenza di altri nomi importanti: Barbara Vanzo, Federico Vanzo, Caterina Dominici, Maurizio Berlanda, Lucrezia Sordelli, Betty Marighetto, Oscar Nervo, Michele Dallamaria e Silvia Baldessari.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le 6 ragazze più votate dalla giuria, le quali tenteranno la scalata al titolo di Miss Italia 2022.

La vincitrice, Miss Tesino, incoronata dai giurati Silvia Baldessari e dal sindaco Oscar Nervo, è stata la biondissima diciannovenne Enrica Rossi, studentessa e ballerina di danza moderna residente a Borgo Valsugana (Trento).

Il titolo di Miss Rocchetta è stato assegnato alla seconda classificata Gaia Lorefice, premiata dalla giurata Lucrezia Sordelli. Gaia è una studentessa universitaria diciannovenne residente a Pergine Valsugana, le piace molto andare in palestra e ha alle spalle un passato da ginnasta.

Terza classificata, premiata dal dottor Maurizio Berlanda, è stata la studentessa diciottenne Beatrice Dalledonne. Nata a Borgo, pratica atletica a livello agonistico, in particolare è campionessa regionale nella disciplina del salto in alto.

Molta attenzione sulla fascia di Miss Soreghina Tesino. Grazie alla importante collaborazione in essere con la Marcialonga, famosa gara sportiva che in occasione degli imminenti 50 anni, ha voluto allargare a tutte le ragazze la possibilità di diventare la loro ambasciatrice.

Con il titolo di Miss Soreghina, premiata da Barbara Vanzo e Federico Vanzo, sale sul podio la studentessa diciottenne di Levico Terme Eleonora Dallago. Anche lei grande appassionata di sport, pratica equitazione a livello agonistico, tennis e golf.

Ad aggiudicarsi la fascia di quinta classificata è stata la ancora diciasettenne Elisa Benoni, premiata dalla giurata Betty Marighetto. Anche lei studentessa, nata a Trento, nel tempo libero le piace praticare acrobatizia aerea.

Sesta classificata, premiata da Caterina Dominici, è stata la diciannovenne studentessa perginese Angelica Lazzerini, grande appassionata del campo artistico, in particolare adora il canto.

Le candidate, oltre ad aver vissuto l’esperienza di Miss Italia, sono state protagoniste di una sfilata di moda della Boutique Nicole, che ha proposto in passerella degli outfit molto eleganti e colorati, capaci di strappare al pubblico numerosi applausi.

Madrine della serata sono state Eleonora Mezzanotte di Cinte Tesino, già Miss Trentino-Alto Adige, modella dalla Soleo Show e volto di Rai Tre, e Giulia Moggio, di Borgo Valsugana, eletta Miss Sport Trentino Alto Adige.

L’hair look incantevole delle ragazze è stato curato dal Salone Glamour di Irene Bortolon di Castello Tesino e dal salone Hair Generation di Elisa Buccellari di Pieve Tesino, i quali hanno proposto le ultime tendenze del 2022.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: 26 luglio a Canazei presso Teatro Gran Tobia, 30 luglio a Pinzolo Piazza Carera, 31 luglio a Sarnonico presso Impianti Sportivi, 7 agosto Spormaggiore in Piazza e il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Le iscrizioni per le prossime selezioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, offrendo l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. Per informazioni: info@soleoshow.com oppure al 0461.239111.