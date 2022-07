Siccità e incendi: stato di emergenza idrica in Alto Adige

giovedì, 14 luglio 2022

Bolzano – In vigore lo stato di emergenza idrica in Alto Adige: a stabilirlo è stato il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher. Con il lungo andare della siccità e delle scarse precipitazioni, l’aridità e le alte temperature, c’è il sorgere di gravi problemi di approvvigionamento idrico nel bacino idrografico dell’Adige.

SICCITA’ – Dopo aver preso atto della situazione il governatore della Provincia Arno Kompatscher ha firmato ieri l’ordinanza di emergenza idrica in cui si stabiliscono misure per il risparmio dell’acqua. Perciò tutti gli abitanti sono pregati di farne tesoro.

Il direttore dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, Thomas Senoner commenta la situazione con le seguenti parole: “È particolarmente importante limitare il consumo di acqua negli spazi verdi privati, nei parchi e nei giardini, poiché quest’acqua, a differenza di quella potabile delle abitazioni, non rifluisce direttamente nei corpi idrici ma evapora. In particolare, l’approvvigionamento di acqua potabile nel basso corso dell’Adige risente della scarsa portata d’acqua”. Su questo fronte sono mobilitate tutte le stazioni forestali che devono far rispettare, e in caso segnalare all’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, in particolare è stato sottolineato che l’irrigazione del verde è vietata dalle 9 alle 20 per i cittadini, mentre in agricoltura è vietata l’irrigazione a pioggia nelle ore più calde della giornata, tra le 10 e le 18. Questo vale per tutti gli impianti irrigui non legati a turni o che non siano dotati di sistemi a goccia.

INCENDI – Visto il persistere di questa siccità e degli ambienti secchi che persistono in natura, l’assessore alle foreste Arnold Schuler invita caldamente la popolazione ad evitare condotte che possano innescare nuovi focolai. Solo nella giornata di ieri 13 luglio, una ventina di membri dei Vigili del Fuoco di Bolzano e Gries e del corpo permanente, sono stati impiegati a spegnere i focolai in particolar modo sul Monte Tondo. L’ispettore antincendio del Vigili del Fuoco del Corpo permanente di Bolzano Felix Reggiani: “Ieri mattina l’elicottero antincendio ha trasportato più volte acqua dal Talvera sul luogo dell’incendio. Le squadre di terra sono rimaste in allerta per tutto il giorno. Il monitoraggio continuerà per diversi giorni”.

Quest’anno di incendi se ne sono registrati molto più della media precedente che contava mediamente 20 incendi boschivi all’anno, solo nella prima metà del 2022 se ne contano più di 40. Nei giorni scorsi sono stati ben 5 gli incendi boschivi registrati intorno a Bolzano, ora si sta avanzano l’ipotesi di incendi dolosi. Per questa grave situazione l’assessore provinciale Schuler lancia un appello a tutti i cittadini: “Un quarto degli incendi boschivi di quest’anno sono stati probabilmente causati da mozziconi di sigaretta. Qualsiasi comportamento rischioso che possa causare un incendio boschivo deve essere evitato a tutti i costi”.

di Chiara Panzeri