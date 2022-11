SCIvolare, partita la stagione 2022/2023: le iniziative in Lombardia

giovedì, 17 novembre 2022

Sondrio – È già densa di appuntamenti l’agenda del progetto SCIvolare con cui il Comitato Fisi Alpi Centrali porta lo sci e la montagna nelle scuole di ogni ordine e grado della regione e delle province di Piacenza e del Verbano-Cusio-Ossola. Il tutto con il supporto del MIUR, ufficio regionale della Lombardia, che ha provveduto a diffondere il progetto a tutte le scuole del territorio tramite i suoi canali ufficiali di comunicazione.

SCIvolare si propone di favorire la promozione dello sport come stile di vita corretto, sport che è “di tutti e per tutti” dai normodotati ai diversamente abili; si vuole inoltre far comprendere ai ragazzi i valori legati allo “spirito olimpico” come i concetti di lealtà, educazione, fair play, aggregazione, spirito di sacrificio e correttezza sportiva. Lo sport viene loro spiegato, non solo come strumento per il benessere e la crescita personale, ma anche come strumento di crescita emotiva e strumento per superare le difficoltà della vita. Si vuole così diffondere il concetto di cultura sportiva attraverso la pratica degli sport invernali e contemporaneamente aumentare la conoscenza dell’ambiente montagna.

Il progetto, coinvolgendo il maggior numero di scuole sia primarie che secondarie del territorio, vuole incentivare la pratica degli sport invernali proprio nel contesto montano. In questo modo i ragazzi potranno praticare sport all’aria aperta, aumentare le loro conoscenze dell’ambiente di montagna , e migliorare il proprio stile di vita stando a contatto con la natura. I ragazzi in questo modo svilupperanno anche maggiore rispetto della natura stessa e dell’ambiente montano.

Il progetto SCIvolare 2022/23, partito dalle scuole elementari di Rasura in Val Gerola (Sondrio) il 3 novembre, ha già coinvolto numerose scuole e centinaia di ragazzi. Ad oggi in calendario sono già state programmate giornate in classe in 20 scuole e si prevede di finire la stagione visitando più di 40 istituti con un incremento del 15% rispetto alla scorsa stagione .

Da sottolineare il fatto che quest’anno sarà possibile effettuare tutte le presentazioni in presenza, mentre lo scorso anno scolastico, dopo il primo gennaio, a causa delle restrizioni per il covid, si era potuto intervenire solo da remoto e diverse scuole per questo motivo avevano rinunciato.

Inoltre si sta registrando un fortissimo incremento di richieste per la giornata sulla neve programmate tra gennaio e febbraio in cui le scuole avranno la possibilità di portare i loro allievi in pista, sia di discesa sia fi sci di fondo, grazie a convenzioni particolari con località e scuole di sci che offriranno pacchetti comprensivi di noleggio, giornalieri e lezioni di sci a prezzi agevolati. Il calendario di queste uscite è in via di definizione e sarà disponibile entro la prima quindicina di dicembre.

SCIvolare è inserito all’interno di un più ampio progetto di promozione della montagna e della pratica dello sci tra le nuove generazioni. E’ in collaborazione con la Regione Lombardia, il CONI Piemonte/Lombardia/Emilia Romagna e gli Enti di Promozione Sportiva. Si avvale inoltre dei seguenti partner sul territorio: i Comuni, i Maestri della Scuola Italiana Sci, i Comitati Fisi Provinciali e gli Sci Club.