Scialpinismo, i risultati della Coppa Italia Giovani a Santa Caterina Valfurva

venerdì, 24 dicembre 2021

Santa Caterina Valfurva – Erano 136 gli atleti al via de Li Scariza da Foca – Alta Valtellina Ski Race, gara individuale di Sci Alpinismo, dedicata a Jacopo Compagnoni, valida per il circuito di Coppa Italia Giovani, disputata a Santa Caterina Valfurva il 23 dicembre.

Non solo perchè giocavano in casa i giovani delle Alpi Centrali hanno monopolizzato le prime posizioni delle varie classifiche e non solo.

Tra le ragazze, cadetti femminile U 16, il podio è andato tutto alle ragazze lombarde, nell’ordine, Vanessa Marca (SC Bagolino), Silvia Boscacci (Albosaggia) e Olga Corti (Premana). Nelle U 18 femminile Anna Pedranzini (Alta Valtellina) e Greta Ferrari (Albosaggia) hanno invece dovuto cedere il passo Clizia Vallet (Corrado Gex). Posizioni invertite tra le Under 20 con Manuela Pedrana (Alta Valtellina) e Silvia Berra (Albosaggia) che hanno relegato al terzo posto Noemi Junod (Corrado Gex). La trentina Lisa Moreschini, nelle under 23, ha vinto davanti a Katia Mascherona (Alta Valtellina) e a Samantha Bertolina (Carabinieri).

Tra i maschi il trentino Thomas Magnini ha vinto nella categoria under 16 davanti a Lorenzo Milesi (Premana) e al veneto Martino Ceola. Negli Under 18 affermazione del veneto Leonardo Taufer, davanti a Mirko Olcelli ( Alta Valtellina) e a Erik Canovi (Albosaggia). Tra gli Under 20 Rocco Baldini (Albosaggia) si è imposto su Marco Salvadori (Golgi) e sul compagno di squadra Riccardo Boscacci. Giovanni Rossi (Albosaggia) negli under 23 ha inflitto 51”8 al secondo classificato Sebastien Guichardaz (Corrado Gex) e al veneto Pietro Festin Furlan (Padola).