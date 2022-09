Sci, ProWinter 2023 a Bolzano: nuova data e doppio appuntamento

mercoledì, 14 settembre 2022

Bolzano – Dallo scorso inverno, il mercato globale delle materie prime è cambiato radicalmente e le aziende produttrici hanno dovuto riorganizzare i tempi di lavorazione e distribuzione; di conseguenza, anche i negozi e i noleggi si sono visti costretti a riprogrammare i propri ordini. Prowinter non è rimasta indifferente a queste nuove dinamiche, emerse anche nel corso dello Ski Rental Summit 2022 e, proprio per adattarsi alle mutate condizioni di mercato, raddoppia, anticipando il primo appuntamento a inizio 2023. Foto @Marco Parisi.

Le date da segnare in agenda sono mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, quando a Fiera Bolzano il prodotto “sci” (e tutta l’offerta di attrezzatura e accessoristica) saranno protagonisti indiscussi di una due giorni dedicata al settore neve. Il target dei visitatori sarà, come di consueto, il rental ma anche il retail, ovvero i negozianti che vogliono vedere in anteprima le collezioni della stagione 2023/24. Ad aprile 2023 tornerà invece Prowinter Season Finale: una giornata di incontri a fine stagione con premiazioni e riunioni fra operatori, atleti e consumatori finali, e naturalmente la presenza delle aziende di settore.

“Non siamo rimasti impassibili al cambiamento che si sta verificando sotto i nostri occhi: dopo esserci confrontati con aziende e noleggiatori, anticipare Prowinter 2023 a gennaio, è stata una scelta inevitabile – commenta Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter – e siamo estremamente felici del riscontro positivo che stiamo ricevendo, propensi a credere che la scelta coraggiosa che abbiamo fatto possa ripagarci con una ventitresima edizione da record”. L’inverno a Fiera Bolzano è già iniziato e Prowinter non lascia, ma raddoppia.

Ulteriori informazioni: www.fieramesse.com/prowinter