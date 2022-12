Sci, in Engadina aprono anche Furtschellas e Diavolezza

mercoledì, 21 dicembre 2022

Sils – Come previsto, oggi, mercoledì 21 dicembre, viene inaugurata la stagione invernale dei comprensori di Furtschellas e Diavolezza, mentre gli appassionati delle piste della Lagalb dovranno pazientare ancora un po’. Gli impianti della Lagalb apriranno sabato 24 dicembre. La pista di collegamento tra la Diavolezza e la Lagalb rimane chiusa fino a nuovo avviso. Alla rubrica impianti/piste aperti trovi tutti gli aggiornamenti sulle piste e gli impianti engadinesi di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb, qui gli orari di apertura.

Purtroppo, l’inverno scorso, un incendio verificatosi nel ristorante Kuhstall ha causato la chiusura dell’esercizio proprio a metà della stagione. Ora, l’accogliente ristorante unico nel suo genere, situato accanto alla discesa del Furtschellas che porta a valle, ha riaperto i battenti.

Il 24 dicembre apriranno anche i ristoranti a valle e in vetta della Lagalb. Ben e Ruedi, affittuari di lunga data, si godono la meritata pensione, ma il servizio gastronomico a valle come pure in vetta sarà in parte garantito dallo stesso staff.

SNOW-DEAL

Acquista subito il tuo Skipass e beneficia dello sconto per la prenotazione anticipata. Le famiglie approfittano di allettanti agevolazioni per famiglie. VAI A SNOW-DEAL