Sci d’erba, sull’Alpe Cimbra Camp Mondiale Giovanile e Finali internazionali Fis Children Cup

martedì, 2 agosto 2022

Lavarone – Tutto pronto a Malga Rivetta Lavarone-Luserna Lusérn, al Passo Vezzena al Grasski Village e a Levico Terme in Trentino, dove lo Sci Club Levico – Grasski Team Levico in collaborazione con la FIS, la FISI, Lavarone Ski, il supporto dei comuni di Lavarone, Levico Terme e Luserna Lusérn, le APT dell’Alpe Cimbra e Valsugana Lagorai, la Comunità Alta Valsugana e Bernstol, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il Bim Brenta, la Cassa Rurale Alta Valsugana, Avis Levico Terme e Morelli Food Service (sponsor ufficiale), organizza l’11 e 12 agosto 2022, tre gare di sci d’erba: slalom speciale, gimkana e slalom gigante, valevoli come Finali Internazionali Giovanili (Fis Children Cup) e 2^ TappaTalento Verde (Coppa Italia) Di Sci D’erba.

Nelle giornate che precedono tali gare, dal 7 al 10 agosto 2022, lo sci club Levico-Grasski Team Levico, ospiterà anche il camp mondiale giovanile di sci d’erba. La parte tecnica di allenamento, perfezionamento e le gare si svolgeranno al centro di sci d’erba gestito ormai da 11 anni dallo sci club Levico in Rivetta Luserna e sulla pista Vezzena Levico Terme che, diventerà la location dove nel 2023 si svolgerà una tappa della Coppa Del Mondo di Sci d’Erba, sarà anche quello un lungo week end su una pista che punta a diventare la più lunga al mondo. Parteciperanno al CAMP2022 tutti i migliori atleti dello sci d’erba mondiale (tra i 7 e i 15 anni), provenienti da tutto il mondo, in particolar modo da: Albania, Austria, Francia, Germania, Giappone, India, Iran, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Taiwan e naturalmente Italia, saranno ospitati al Grasski Village Vezzena, interamente gestito dalla società organizzante. Il camp ha una grande valenza sportiva, ma anche culturale. Gli atleti soggiorneranno nello stesso edificio, condividendo gli alloggi e tutti gli altri spazi della suddetta struttura. Saranno organizzate inoltre nei pomeriggi liberi visite guidate e momenti ludici. Grande spettacolo a Levico Terme lungo le vie del centro, domenica 7 agosto 2022 alle ore 20.30 dove avverrà la cerimonia d’apertura dei giochi, con la sfilata di tutte le delegazioni e la presentazione dell’evento, alla presenza delle massime autorità locali e provinciali. Ospite d’onore della serata Giacomo Bertagnolli e tante tante altre grandi sorprese. Nell’arco della settimana del camp saranno inoltre organizzate tavole rotonde con i tecnici della disciplina, medici sportivi e allenatori i quali divulgheranno agli atleti, scambiandosi opinioni e modalità, rispetto alla loro esperienza nella propria Nazione. Gli iscritti al camp e alle gare sono già oltre 120 e comprese le delegazioni con allenatori, tecnici, accompagnatori e familiari siamo già oltre le 400 presenze tra gli altipiani Cimbri e Levico Terme. Cogliendo un evento che non ha precedenti in tutto il Trentino Alto Adige, si perseguirà l’obiettivo di restituire al mondo, l’immagine più bella dell’Italia, del Trentino, di Levico Terme e delle valli e naturalmente dei sani valori che abbiamo per lo sport giovanile