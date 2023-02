Sci, circuito Master Old Stars: i risultati dei due giganti all’Aprica

venerdì, 17 febbraio 2023

Aprica (Sondrio) – Record di iscritti: un centinaio di sciatori Master non si vedevano in gara da tempo, almeno nel post Covid; ma il calendario dei Sondrio, complici la giornata di sole e l’ottimo innevamento sono stati gli ingredienti che hanno fatto scrivere l’ennesima bellissima pagina di sport.

E se la concomitanza di gare Master di CdM a Cortina poteva far pensare ad una partecipazione più leggera, è avvenuto invece l’esatto contrario grazie al team varesotto capeggiato da Achille Maggioni e con Salvetti, Melchiori, Mariani, poi con il brianzolo Albertini, il rientro di Migliorati, di Bergamelli e di Plona, la presenza di Perlini e Massimo Zugnoni…insomma all’Aprica si è vista quantità ma anche tanta qualità, la conferma della formula che vede in gara concorrenti che possono avere un divario in classifica anche in un minuto, ma con lo stesso sano spirito agonistico.

E’ stata una passerella di attori e comprimari ma come sempre tanti doverosi applausi. I primi per Cantù, Cassina, Moro e Cesati, 355 anni in quattro e mai così tanti over 85 in gara, che poi gara facile non lo è stata dato che il bravo tracciatore Adriano Palazzi, che ben conosce i gusti degli Old Stars ha coniugato angoli e velocità, con distanze tra i pali di oltre 30 metri, divertimento puro che però ha fatto vittime illustri come Orio, Ciaponi, Salvetti.

Applausi anche per i Super 80 con Battistini, Piras e Vallè che non ci stanno ad essere comprimari e se le danno di santa ragione per dominare il podio; ma bello anche il rientro in gara dopo tre anni di Sandro Traini con la sua nuova anca, ma ha gia detto che tra un po ci sarà lui sul podio. Altra bella favola sportiva, quella di Natalino Bavo, ex mondiale Master che dopo l’assaggio in Valgerola stavolta ha messo il turbo e soprattutto nella seconda discesa ma dimostrato come le sue nuove ginocchia siano state oliate alla perfezione; ha messo dietro anche il fratello Giuseppe per un podio molto incerto dove sono sempre presenti anche Fumasoni, Cattaneo e Garbellini. Più “tranquilla” la categoria Super 70 dove Curtoni, Livio Zugnoni e Carlo Ferri, hanno prenotato da tempo i primi tre gradini lasciando poco spazio agli altri.

Fresco di titolo europeo tra i bancari è tornato in gran forma tra gli Old Super 65, Giampy Bergamelli che ha messo tutti dietro, con una classifica fotocopia nelle due gare che ha visto Carrara, Sabbadini, Gandossi e Balzaretti nell’ordine. Positivo rientro anche per Sergio Migliorati che è stato davanti prima a Sergio Orio e poi a Fausto Pomoni tra i Super 60, e per Marco Plona nei super 55 dove non ha avuto vita facile prima con Romeo Salvetti caduto nella seconda, e con Franco Albertini neo acquisto del Circuito. Continua poi il braccio di ferro tra i Super 50 tra Ciaponi e Zugnoni, quest’ultimo però piu regolare favorito anche dalla uscita in gara due del suo rivale. Super tempo infine per lo Junior Simone Ciaponi che nella seconda discesa si è superato di ben tre secondi, risultando il più bravo all’Aprica anche se fuori dalla classifica degli Old Stars. Tutto più semplice tra le signore con il dominio della Carrara e le conferme di Marisa Zugnoni, della Santambrogio e della bresciana Mollica.

Gare archiviate con successo ma come sempre la festa Master non si è fermata, e stavolta dal cappello magico dell’organizzazione è saltata fuori perfino una gigantesca frittura di pesce per i concorrenti, al sole della terrazza del rifugio Pasò. Un buon bicchiere di vino per digerire e poi si pensa già ai prossimi due giganti di settimana prossima sulla pista Due Baite di Lizzola (Bergamo), appuntamento carico di colore, frittelle e maschere per un Carnevale tra i pali.

LE CLASSIFICHE Gara 1

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.20.18; 2. Pezzotta Luciana (La Recastello) 1.40.46; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.47.02. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.03.16; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.16.98; 3. Ivana Castellini (Cernobbio) 1.20.97; 4. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.29.39; 5. Jonne Gamba (La Recastello) 1.40.27.

Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 1.08.48; 2. Daniela Zugnoni (Cernobbio) 1.12.45; 3. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 1.12.52; 4. Piera Belotti (La Recastello) 1.15.66; 5. Anna Cappella (La Recastello) 1.34.21.

Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.11.08; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.16.73; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.16.84.

Dame C2: 1. Antonietta Cassina (Cernobbio) 1.30.36.

Dame C 1 : 1. Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.11.86; 2. Anna Cassina (Cernobbio) 1.27.26.

Super 85: 1. Mario Moro(Ski Mountain) 1.26.00; 2. Sandro Cesati (Ski Mountain) 1.26.70; 3. Eugenio Cassina (Cernobbio) 1.44.57. Super 80: 1. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.06.75; 2. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 1.08.17; 3. Orio Piras (Ski Mountain) 1.09.01 Super 75: 1. Giuseppe Bavo (Cernobbio) 56.92; 2. Natalino Bavo (Cernobbio) 58.47; 3. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 58.87.

Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 54.56; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 58.40; 3. Carlo Ferri (Cernobbio) 1.00.29

Super 65: 1. G.Piero Bergamelli (Ski Mountain) 53.68; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 54.63; 3. Mario Sabbadini (La Recastello) 55.75

Super 60: 1. Sergio Migliorati (La Rec astello) 53.21; 2. Orio Sergio (Ski Mountain) 53.67; 3. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 54.03 Super 55: 1. Marco Plona (Ski Mountain) 50.80; 2. Romeo Salvetti (Ski Mountain) 52.70; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 53.04. Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 52.91; 2. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 53.27; 3. Cristian Perlini (Cernobbio) 55.97.

Junior: 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 51.89; 2. Luigi Strepponi (Ski Mountain) 55.69

LE CLASSIFICHE Gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.18.21; 2. Pezzotta Luciana (La Recastello) 1.32.80; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.42.22. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.04.41; 2. Ivana Castellini (Cernobbio) 1.17.67; 3. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.19.23; 4. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.27.16; 5. Jonne Gamba (La Recastello) 1.37.42.

Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 1.07.73; 2. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 1.10.72; 3. Daniela Zugnoni (Cernobbio) 1.11.32; 4. Piera Belotti (La Recastello) 1.14.52; 5. Anna Cappella (La Recastello) 1.34.44.

Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.08.94; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.13.88; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.17.29.

Dame C2: 1. Antonietta Cassina (Cernobbio) 1.21.02.

Dame C1: 1. Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.10.10; 2. Anna Cassina (Cernobbio) 1.16.89.

Super 85: 1. Sandro Cesati (Ski Mountain) 1.20.58; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.23.56; 3. Eugenio Cassina (Cernobbio) 1.32.91. Super 80: 1. Felice Battistini (Ski Mountain) 1.06,75; 2. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 1.08.17; 3. Orio Piras (Ski Mountain) 1.09.01.

Super 75: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 55.97; 2. Giuseppe Bavo (Cernobbio) 56.03; 3. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 56.64.

Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 53.80; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 58.09; 3. Carlo Ferri (Cernobbio) 59.67.

Super 65: 1. G.Piero Bergamelli (Ski Mountain) 52.85; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 54.09; 3. Mario Sabbadini (La Recastello) 54.26

Super 60: 1. Sergio Migliorati (La Recastello) 53.16; 2. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 54.48; 3. Pier Tombini (Ski Mountain) 55.92. Super 55: 1. Marco Plona (Ski Mountain) 51.34; 2. Franco Albertini (Zanetti) 52.73; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 53.44.

Super 50: 1. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 53.37; 2. Cristian Perlini (Cernobbio) 53.88; 3. Cristian Giudes (Cernobbio) 55.56..

Junior: 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 48.98; 2. Luigi Strepponi (Ski Mountain) 1.31.77.