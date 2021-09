Sarche di Madruzzo: in crescita l’attività di Hosteria Toblino, le novità dell’autunno

giovedì, 30 settembre 2021

Sarche di Madruzzo – E’ sempre più riferimento per la ristorazione nella Valle dei laghi e per l’area dell’Alto Garda. parliamo di Hosteria Toblino, una delle attrazioni dell’enogastronomia trentina. Durante l’estate e anche in questi primi giorni di autunno – grazie anche alla location e grandi spazi all’aperto – Hosteria Toblino presenta piatti prelibati, realizzati dallo chef Sebastian Sartorelli (nella foto), che crea un perfetto equilibrio tra materie prime selezionate e creatività.

“Siamo soddisfatti dell’andamento degli ultimi mesi – sostiene Giovanni Brumat, brand manager di Cantina Toblino -. Abbiamo avuto clientela italiana ed estera e il trend è molto positivo: la nostra offerta è stata ampliata grazie al lavoro del direttore Zanella e dello Chef Sartorelli che hanno legato i menù alla stagione”.

Nel rispetto delle norme imposte a livello nazionale e locale per il Covid, la nota realtà della Valle dei Laghi non si è mai lasciata scoraggiare dagli eventi, rilanciando e garantendo ai propri clienti prodotti e servizi di alto livello anche attraverso la propria cucina, curata nei particolari.

Chef Sebastian Sartorelli e Franco Zanella (nella foto in basso), direttore di Hosteria Toblino, hanno presentato in questi giorni il nuovo menù autunnale: un menù creativo dai sapori tipicamente trentini, rivisitati in chiave gourmet, abbinato ad eleganti calici di vino del territorio.

Lo chef Sebastian Sartorelli, oltre ad essere un cuoco ormai affermato nel panorama trentino, è un’artista a tutto tondo che nel tempo libero si diletta anche sulla tela, con decorazioni e riproduzioni di alcune delle sue opere realizzate con la tecnica del dripping, che permette all’artista di catturare l’energia del momento e di sentirsi parte dell’opera.

“Nelle prossime settimane – conclude Giovanni Brumat – ritorneremo a serate a tema, con proposte innovative e un percorso che ha come obiettivo quello di valorizzare i prodotti e la cucina trentina”.