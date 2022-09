Santuario Gallivaggio, 2 milioni di euro dalla Regione per il recupero

venerdì, 9 settembre 2022

San Giacomo Filippo – Ammonta a 2 milioni di euro lo stanziamento di Regione Lombardia per il recupero del Santuario della Madonna del Gallivaggio, nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio).

Lo ha ricordato il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, durante la visita in Valchiavenna, nell’ambito del Tour delle ‘Aree Interne’. Il governatore, insieme all’assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha effettuato un sopralluogo sul sito coinvolto da una frana che negli anni scorsi ha reso inagibile l’edificio.

INTERVENTI DI RESTAURO – Regione Lombardia mette in campo 2 milioni di euro sui 4,6 milioni necessari per gli interventi di restauro, consolidamento e miglioramento strutturale del Santuario. I lavori sono realizzabili a seguito del collaudo statico e amministrativo del vallo posto a protezione del centro abitato, avvenuto lo scorso luglio.

VICINANZA CONCRETA AI TERRITORI – “L’obiettivo – ha sottolineato il presidente – è rendere di nuovo agibile e fruibile il Santuario, un simbolo identitario e religioso della Valchiavenna che dovrà rinascere grazie al nostro impegno e a quello di tutti gli enti locali e i soggetti coinvolti. In questo come in casi analoghi è fondamentale la sinergia istituzionale: Regione è concretamente accanto ai territori, sia nell’intervenire in modo rapido durante le emergenze sia nella fase di ricostruzione e rilancio”.

ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI E MONTAGNA: RESTITUIAMO OPERA DI GRANDE VALORE – “Noi crediamo – ha detto l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni – che l’intervento al santuario della Madonna del Gallivaggio sia molto importante. Per questo, messa in sicurezza la zona e terminati i lavori sulla frana è giusto concentrarci sul santuario per restituirlo alla comunità, non solo della Valchiavenna, ma di tutta la Lombardia. Insieme a Sovrintendenza, Curia, Enti locali e Comunità montana stiamo sistemando un’opera che ha un valore non solo patrimoniale, ma anche simbolico, rilevantissimo”.

CENTRO POLIFUNZIONALE A MADESIMO – La giornata di lavoro in Valchiavenna del presidente della Regione Lombardia e dell’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, è proseguita a Madesimo (Sondrio) con la visita al Centro Polifunzionale, struttura realizzata proprio con i fondi della ‘Strategia delle Aree Interne’.