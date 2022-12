Santa Barbara, le celebrazioni dei vigili del fuoco di Sondrio

giovedì, 1 dicembre 2022

Sondrio – I vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio hanno organizzato una celebrazione in onore della patrona di Santa Barbara sabato 3 dicembre, alle 10, nella sede centrale del Comando in via Giuliani a Sondrio.

Il programma prevede: celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Barbara in palestra alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle istituzioni territoriali e del personale del comando e, per l’occasione, saranno collocati in palestra la bandiera ed il labaro con picchetto di rappresentanza del comando e delegazione dell’Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo, mentre all’esterno in piazzale partenze sarà effettuato lo schieramento degli automezzi e verrà esposto il grande telo tricolore sulla facciata del “castello di manovra”.

Dopo la celebrazione eucaristica saranno consegnate le benemerenze al personale permanente e volontario per il lodevole servizio prestato.