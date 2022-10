Sanità, nuove apparecchiature: un milione e mezzo alle ASST di Valtellina e Valle Camonica

martedì, 4 ottobre 2022

Esine – Fondi per la sanità lombarda, dalla Regione arriva oltre mezzo milione di euro in Valle Camonica e poco meno di 1,1 milioni di euro in Valtellina. In totale sono 39 i milioni di euro per l’adeguamento degli impianti e l’installazione completa delle grandi apparecchiature previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alle Asst e Irccs.

È quanto approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Si tratta di fondi regionali che si aggiungeranno dunque alle risorse del Pnrr e interesseranno lavori edili e di impiantistica elettrica che consentiranno di rinnovare i locali dei presidi ospedalieri e Irccs che progressivamente vedranno la sostituzione e implementazione dei macchinari con nuove apparecchiature di ultimissima generazione.

“E’ un provvedimento – commenta la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – che mira alla concretezza perché consentirà la ‘messa a terra’ di uno dei punti fondamentali della riforma della nostra sanità, la sostituzione e la maggior disponibilità di grandi macchinari. Regione Lombardia e l’Assessorato al Welfare dimostrano, ancora una volta, un’attenzione particolare e la piena disponibilità nel mettere le nostre strutture e i loro professionisti nelle migliori condizioni per lavorare”.

Con questo piano di interventi deliberato dalla Giunta le strutture delle Asst verranno messe nelle condizioni di ‘ospitare’ e poi utilizzare circa 350 nuove apparecchiature tecnologicamente avanzate.

“E’ una delibera importante – conclude l’assessore – perché prosegue nella direzione di migliorare sempre più la nostra sanità di eccellenza di fatto garantendo la disponibilità ‘chiavi in mano’ di queste apparecchiature. Un obiettivo di rilievo perché consentirà di integrare le caratteristiche di queste apparecchiature di ultimissima generazione con le qualificate competenze dei nostri operatori. Un aspetto fondamentale perché permetterà di avere diagnosi sempre più precise e rapide, consentendo l’avvio delle più appropriate terapie in tempi altrettanto rapidi, contribuendo tra l’altro all’ulteriore abbattimento delle liste d’attesa”.

ASST VALCAMONICA

Ospedale di Esine

RMN A 1.5 T 400.000 euro

MAMMOGRAFI 50.000 euro

ECOTOMOGRAFI ‐

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI ‐ ortopantomografo 51.800 euro

Totale 501.800 euro

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

Ospedale Morelli di Sondalo

RMN A 1.5 T 400.000 euro

Ospedale di Sondrio

TAC A 128 STRATI 80.000 euro

RMN A 1.5 T 400.000 euro

GAMMA CAMERE 140.000 euro

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI 55.000 euro

Ospedale di Morbegno

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI ‐

ortopantomografo 22.000 euro

Totale 1.097.000 euro