San Vigilio, il messaggio e la lettera dell’arcivescovo Lauro alla comunità trentina

domenica, 26 giugno 2022

Trento – “Il sangue versato di Cristo riconcilia, anziché produrre rabbia, perché si lascia alle spalle la categoria dell’’utile’. Il vicolo cieco dell’’utile’ impoverisce l’amore, gli toglie forza creativa e innovativa, tarpa le ali”. Le nette parole dell’arcivescovo Lauro Tisi risuonano in cattedrale a Trento nell’omelia per la solennità del patrono San Vigilio in questa domenica 26 giugno. Nella Messa, animata dalla Cappella Musicale del duomo, monsignor Tisi guarda a San Vigilio e ai martiri d’Anania ma ricorda anche “santi come Oscar Romero, Pino Puglisi e una lunga teoria di uomini e donne che continuano a generare vicinanza, riconciliazione e pace”. “L’amore autentico – è la riflessione monsignor Tisi – nutre sé stesso con tutta una serie di gesti e operazioni ‘inutili’: sorriso, tempo liberato dall’ossessione del cronometro, gratuità e gioia per dare spazio. Il gratuito è generativo, l’utile è distruttivo”.

“In questo momento – aggiunge don Lauro – chiedo al Dio della vita non di suggerirci strategie pastorali ‘efficienti’, ma di donare alla nostra Chiesa uomini e donne abitati dal gratuito e dall’’inutile’; è questa la via nuova dell’annuncio del Vangelo”. “Dio non smette mai di guardare in chiave positiva la nostra vita, non è mai contro di noi, nessuna situazione lo porta a voltarsi dall’altra parte”, conclude l’Arcivescovo non senza avere espresso il sogno di vedere una Diocesi pronta ad “acquisire una profonda familiarità con la Parola di Dio, per poter fare esperienza dell’Amore irrevocabile di Dio per ogni uomo e donna”.

Al termine della celebrazione, monsignor Tisi, come da tradizione dall’inizio del suo episcopato, ha consegnato ai fedeli la nuova Lettera alla comunità dal titolo “La strada”.

Alle ore 18, sempre in cattedrale, durante la preghiera dei Vespri guidata da monsignor Tisi sarà “svelato” l’ affresco a soggetto mariano venuto alla luce durante i restauri del Duomo.

La lettera

La strada migliore non è sempre la più breve. “Volendo renderla più agevole, in realtà corriamo il rischio di appiattire la nostra esistenza”. C’è una constatazione semplice quanto profondamente vera nella premessa della nuova Lettera alla comunità dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, diffusa come da tradizione in occasione della solennità del patrono, San Vigilio, in questa domenica 26 giugno. La Lettera si intitola “La strada” (Vita Trentina Editrice, in copertina l’immagine dell’abitato di Regnana attraverso l’obiettivo di Gianni Zotta) ed è la settima firmata da monsignor Tisi dall’inizio del suo episcopato.

“Abbiamo eletto noi stessi – denuncia don Lauro – a metro di misura del vero e del buono, ritenendo inutile la fatica della ricerca, il gusto del confronto, la sorpresa della scoperta”. L’Arcivescovo parla di una “verità pluriforme”, pensando in particolare alle polarizzazioni narrative che improvvisamente hanno scalzato la pandemia per lasciare spazio alla guerra, rispetto alla quale ormai “compare – secondo Tisi – la noia e l’assuefazione: le icone di sofferenza si stanno, mano a mano, sfuocando”.

“Tornare al reale – secondo don Lauro – è la grande urgenza di quest’ora della storia, al di là di questa guerra e dei tanti conflitti dimenticati che fanno grondare sangue al pianeta”.

“In un contesto dove la massificazione digitale produce letture dei fatti ridotte al bianco e al nero, la vera provocazione – argomenta l’Arcivescovo – sta nel rifuggire i percorsi semplificati che allontanano dal dato di realtà, per intraprendere l’impegnativo itinerario di chi ha il coraggio di tornare ad assaporare il gusto della complessità”. Il passaggio richiede però una “rivoluzione culturale” che, a detta di don Lauro, passa dalla “riscoperta dell’importanza dell’ascolto” e pone al centro la “narrazione della vita, dà voce alle persone in carne ed ossa, mette a fuoco il vissuto”, come dimostra anche il Cammino sinodale avviato Diocesi.

La “strada” indicata da monsignor Tisi prevede però un passo in più: per entrare nella complessità ed abitarla consapevolmente è necessaria l’opzione di un amore come quello mostrato da Gesù di Nazareth e dalla sua umanità in pienezza. Un amore totalmente gratuito. Per merito suo “la storia umana – annota la Lettera – non potrà più essere da disprezzare o rifiutare, ma da amare. Contrariamente all’immaginario di molti sedicenti uomini di fede, non possiamo – sottolinea l’Arcivescovo – considerarci ‘di passaggio’, quasi fossimo viaggiatori in sala d’attesa”.

E dopo aver rilanciato l’appello dell’anziano filosofo Edgar Morin a declinare la vita in chiave poetica, ad esempio “attraverso i gesti ‘inutili’ dell’amore: sorridere, far festa, accogliere, giocare, sognare”, don Lauro, al compimento della Lettera, concretizza la speranza nella vicenda di un bambino trentino venuto alla luce con un grave handicap e abbandonato dai genitori biologici. La ricerca di una famiglia adottiva ha incontrato molte disponibilità e il piccolo, in breve tempo, ha trovato casa. “Lungo la strada – conclude l’Arcivescovo –, tracce di risurrezione”.