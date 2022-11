Salute & Sport alle Terme di Boario: le novità del mese

venerdì, 11 novembre 2022

Darfo Terme (Brescia) – Salute & Sport alle Terme di Boario (Brescia): nei mesi di novembre e dicembre (fino a giovedì 22 dicembre), la Spa delle Terme offre un ingresso acquistabile direttamente all’accettazione della Spa, ad un prezzo confidenziale di 21 euro solo nelle giornate di giovedì, riservato a tesserati di associazioni, enti e gruppi sportivi.

Sempre nello stesso periodo, nei giorni feriali, vengono proposti pacchetti con nuove tecnologie tra cui: radiofrequenza con una formula prova viso che si compone di un trattamento viso antiage per ripristinare la tonicità grazie ai principi attivi del siero usato e della maschera; radiofrequenza viso (durata 20 minuti) per eliminare inestetismi della cute e ripristinare la tonicità delle linee del viso e del corpo.

L’offerta lancio per un trattamento è di 79 euro (anziché 111 euro): per chi ha acquistato l’offerta lancio c’è la possibilità dell’acquisto di 5 sedute da 20 minuti l’una al prezzo di 119 euro anziché 180 euro.

Pressotech: formula prova di pressoterapia con 20 minuti (con gambali gonfiabili) linfodrenante, anticellulite, tonificante, antistress e favorente la circolazione; massaggio viso o mani (a scelta).

L’offerta lancio per un trattamento è di 30 euro (anziché 51 euro): per chi ha acquistato l’offerta lancio c’è la possibilità dell’acquisto di 5 sedute da 30 minuti l’una al prezzo di 109 euro anziché 155 euro. Oppure 10 sedute al prezzo di 189 euro anziché di 310 euro.

Velasmooth PRO corpo: si tratta di una apparecchiatura per trattare in modo naturale di inestetismi da cellulite, aiutando a ridurre le circonferenze, tonificando glutei, cosce, addome, interno braccia e interno cosce dalla durata di 30 minuti.

Massaggio personalizzato 30’

L’offerta lancio per un trattamento è di 55 euro (anziché 89 euro): per chi ha acquistato l’offerta lancio c’è la possibilità dell’acquisto di 5 sedute da 30 minuti l’una al prezzo di 200 euro anziché 250 euro.

Le Terme di Boario, grazie al suo team specializzato, aiuterà a scegliere le soluzioni più consone a rispondere alle esigenze dei suoi clienti.

MOMENTI SPECIALI ALL’HOTEL RIZZI AQUACHARME

Per rispondere alle numerose richieste delle prossime festività, l’Hotel Rizzi Aquacharme, ha organizzato speciali cene aziendali e natalizie con tre formule a scelta: prezzo fisso a persona da 30-35 e 40 euro con menù diversificati e personalizzati con prodotti tipici della Valle Camonica, preceduti da antipasti gustosi e conclusi con deliziosi dessert o in alternativa dalla torta aziendale.

Inoltre, continua l’offerta della Spa dell’Hotel nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con ingresso al prezzo di 15 euro (anziché 25 euro) per due ore, mettendo a disposizione piscina termale, idromassaggio, percorso Kneipp, docce emozionali (a scelta tra nebbia fredda e pioggia tropicale), sauna e bagno di vapore con cromoterapia. Info e Prenotazioni 0364 531617

ULTIME OCCASIONI PER LE CURE TERMALI

Ci sono ancora alcuni giorni per poter usufruire delle cure termali al Centro Cure Violati delle Terme di Boario. In particolare è importante prenotare le proprie cure per tempo, in quanto l’imminenza della chiusura invernale (sabato 3 dicembre) sta richiamando numerosi utenti che intendono praticare le cure prima delle vacanze di natale e capodanno. Si ricorda che ogni cittadino italiano ha diritto a un ciclo di cure termali gratuite all’anno (con pagamento del ticket, se dovuto) con prescrizione da parte del Medico curante tramite ricetta rossa che a sua volta viene validata dal medico termale che procede alla visita di ammissione alle cure.

Info e prenotazioni 0364 525515