Salò, in pensione il luogotenente Alfredo Negro

sabato, 11 marzo 2023

Salò (Brescia) – In pensione il Luogotenente Carica Speciale Alfredo Negro (nella foto), in forza alla Stazione dei carabinieri di Salò (Brescia). Il Luogotenente Alfredo Negro è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età: nel corso di ben 48 anni di servizio, iniziati nel lontano 1975 con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato presso la Scuola allievi Carabinieri di Roma, il Luogotenente ha sempre ricoperto incarichi operativi.

Dopo l’esperienza investigativa maturata presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Salò, nel 1982 ha assunto il comando della Squadra di Polizia Giudiziaria della Pretura per poi prestare servizio alla Sezione Anticrimine di Brescia. Dopo alcuni anni all’Ufficio Personale dell’allora Legione di Brescia, il ritorno a Salò prima come Comandante del Nucleo Comando di Compagnia e poi, dal 2006, al Comando della Stazione di Salò. Sotto il suo comando, la Stazione di Salò si è sempre distinta per una capillare azione di controllo del territorio, per le numerose operazioni di servizio ed i notevoli risultati conseguiti.

In occasione del saluto di commiato, il Luogotenente Negro ha voluto esprimere il proprio ringraziamento e la propria gratitudine alla cittadinanza, orgoglioso di aver prestato il proprio servizio in favore della comunità salodiana di cui si è detto parte integrante.