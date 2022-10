Riva del Garda: al centro congressi i professionisti dell’ortodonzia

venerdì, 7 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – I professionisti dell’ortodonzia tornano a riunirsi da oggi al Centro congressi di Riva del Garda (Trento) per un nuovo appuntamento proposto dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC). Due giornate formative per un evento che vede la presenza di relatori di fama nazionale che si confronteranno con odontoiatri, odontotecnici e studenti su un tema tecnico di grande importanza per la categoria: la restaurativa nell’era digitale.

Storica cornice degli incontri e delle iniziative culturali proposte dall’Accademia sin dalla sua fondazione, il Centro Congressi si prepara ad accogliere nei propri spazi i 350 partecipanti, in due giornate di lavori congressuali e momenti conviviali, come la cena a Spiaggia Olivi.

L’evento punta ad affrontare argomenti nodali quali la diagnosi, il trattamento e l’impostazione di un flusso di lavoro in un setting interamente digitale. Non mancherà un approfondimento relativo ai materiali di nuova generazione e alle proprietà meccaniche ed estetiche, ai protocolli di lavorazione e alle tecniche di cementazione per l’integrazione finale dei manufatti nel cavo orale, al fine di includere gli aspetti distintivi della rivoluzione digitale dal momento tra opportunità, limiti e necessità per il mondo dell’odontoiatria.