Riforma sanitaria: incontro a Palazzo Trentino con Federlab

giovedì, 2 febbraio 2023

Trento – A Palazzo Trentini, il presidente Walter Kaswalder ha ospitato in sala Aurora un incontro promosso da Federlab Italia, associazione nazionale delle strutture ambulatoriali private convenzionate con il sistema sanitario pubblico.

Il referente trentino Daniele Malacarne ha introdotto il tema della riforma sanitaria che ci si attende dal Governo Meloni, dopo che la riforma Gentiloni non è stata seguita dai necessari decreti attuativi e dopo che la proposta sui livelli essenziali di assistenza del Governo Draghi non è diventata legge.

Presente l’assessore provinciale Mattia Gottardi, si è discusso soprattutto della opportunità di non consegnare la sanità pubblica alle multinazionali del settore e alla standardizzazione dei protocolli automatici, fine di una medicina ritagliata sulle necessità di ogni singolo paziente. Lo stesso Kaswalder ha perorato la causa di una sanità radicata sul territorio e che rafforzi soprattutto le competenze della medicina di base, sottraendo i medici di famiglia all’oppressione burocratica e offrendo loro invece opportunità continue di aggiornamento. D’accordo anche Gottardi, perché “la sanità non è un centro di spesa, ma un asset strategico” per l’ente pubblico.