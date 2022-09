Reddito di cittadinanza: dichiara il falso, donna patteggia in tribunale a Sondrio

mercoledì, 28 settembre 2022

Sondrio – Una 66enne domenicana ha dichiarato il falso e incassato 8mila euro del reddito di cittadinanza, scoperta durante un controllo, finisce a processo e patteggia 10 mesi e 20 giorni. La donna ha ricevuto 8.000 euro di reddito di cittadinanza che non le spettava poiché, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda per ricevere il sussidio, non aveva vissuto in pianta stabile in Italia negli ultimi dieci anni e così è finita a processo.

La donna, infatti, nel dicembre del 2013 era stata cancellata dai registri anagrafici per irreperibilità e non viveva in Italia, e non era tornata almeno fino al 2017. Ora la donna ha patteggiato e dovrà restituire i soldi del reddito di cittadinanza percepiti indebitamente.