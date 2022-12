Raccolti dagli ultras del Brescia 11.426 euro per Niardo e Braone

martedì, 13 dicembre 2022

Niardo (Brescia) – La solidarietà non ha confini e gli ultras del Brescia ieri sera, prima della sfida casalinga contro il Parma, hanno incontrato il sindaco di Niardo, Carlo Sacristani, il consigliere e responsabile delle operazioni del Centro Operativo Comunale durante l’alluvione Matteo Bondioni, il vicepresidente del consorzio forestale Pizzo Badile Alessandro Tagliaferri e il vicesindaco di Braone, Gianandrea Bonfadini, consegnando un assegno di 11.426 euro ai due Comuni (Niardo e Braone) colpiti dall’alluvione nel luglio scorso

I tifosi della Curva Nord prima della partita tra Brescia e Parma, alle 19:30 al bocciodromo hanno fatto l’estrazione dei biglietti della lotteria venduti durante le partite casalinghe. Il ricavato è stato donato agli alluvionati di Niardo e Braone con un riparto di 90% Niardo e 10% Braone. “Li ho ringraziati a nome di tutti gli alluvionati garantendo che li metterò nel prossimo bando, al termine di quello attualmente attivo con scadenza 30 dicembre, per erogarli – commenta il sindaco di Niardo, Carlo Sacristani -. Ho ricordato un amico con il quale condividevo la passione per il Brescia con il quale andavo sempre allo stadio, Antonio Farisè, al quale hanno dedicato un coro commovente”.

“L’assegno – prosegue Carlo Sacristani – lo porteremo presso il campo sportivo di via Falger per esporlo perché rimanga sempre traccia di questo bellissimo gesto. Il campo sportivo di via Falger è per noi un luogo simbolico importante. Oltre a essere il posto dove è nata la nostra passione per il calcio, presso l’oratorio estivo le persone alluvionate hanno trovato rifugio durante le prime notti e da lì partivano i preziosi volontari della parrocchia per portare cibo agli alluvionati e ai volontari impegnati durante l’emergenza”.

Dopo aver ritirato l’assegno gli amministratori di Niardo e Braone hanno assistito in curva nord alla sfida trta Brescia e Parma, vinta 2-0 dagli emiliani.