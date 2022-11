Fondi Comuni confinanti, Pier Luigi Mottinelli (PD): “Servono come equilibrio tra territori vicini”

giovedì, 1 dicembre 2022

Cedegolo (Brescia) – Querelle sui fondi per i Comuni confinanti. Dopo le dichiarazioni dell’assessore agli enti locali della Provincia di Trento, Mattia Gottardi, che vorrebbe diminuire le somme che le province di Trento e Bolzano destinano al fondo per i comuni confinanti, interviene il segretario del Partito Democratico della Zona di Valle Camonica, Pier Luigi Mottinelli (nella foto).