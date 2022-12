Quando rivolgersi ad un avvocato del lavoro?

venerdì, 23 dicembre 2022

Il mondo del lavoro è dominato da una cospicua normativa che abbraccia differenti rami della giurisprudenza. Una specializzazione settoriale che necessita di studi specifici ed un incessante aggiornamento formativo per avere una conoscenza continua della legislazione in costante mutamento. A differenza dall’avvocato civilista o penalista, l’avvocato giuslavorista, si occupa specificatamente del diritto del lavoro andando a tutelare coloro i quali riscontrano problemi di varia origine sul proprio posto di lavoro. Allo stesso modo, possono essere ingaggiati anche dalle stesse aziende per risolvere trattative o contenziosi con i propri dipendenti o anche solo per delle consulenze su determinati argomenti.

Di cosa si occupa un avvocato del lavoro

Come anticipato, l’avvocato giuslavorista è in grado di fornire supporto sia per le aziende che per i lavoratori.

I casi in cui un’impresa può necessitare di un avvocato del lavoro sono per procedimenti disciplinari, licenziamenti disciplinari, riassetto dell’azienda, controlli dell’ispettorato del lavoro, infortuni o richieste per pagamento. Aziende importanti o di rilevanti dimensioni, al fine di operare nei limiti della legalità tra le proprie mura, hanno al loro interno un proprio ufficio legale oppure stipulano consulenze annuali con uffici esterni. La loro presenza è dunque costante, essendo potenzialmente utili anche quotidianamente.

Per quanto riguarda l’ingaggio da parte dei lavoratori le questioni sono più o meno le medesime. In questo caso il ricorso all’avvocato giuslavorista avverrà nel momento in cui si presenteranno le controversie. Tra le questioni che più inducono i lavoratori ad affidarsi ad un legale specializzato sul lavoro vi sono le cause per mobbing, per licenziamenti ritenuti illegittimi, demansionamento e differenze retributive non percepite. In tutti questi casi l’intervento di un legale è l’unica soluzione per ottenere una tutela concreta. Le strade sono due: rivolgersi ad uno studio legale nel quale è presente un giuslavorista, ipotesi meno considerata data la difficoltà di ricerca; dare l’incarico ad uno studio con un pool di avvocati che trattano la stessa materia, come ad esempio lo studio legale Bronzini.

Quanto dura una causa di lavoro

Come per tutte le cause, i tempi non sono di certo brevi ma molto più celeri rispetto alle cause ordinarie. Il tempo è denaro, nel vero senso della parola. Pensiamo al risarcimento di un danno per licenziamento illegittimo che vede la corrispondenza di tanti soldi quanto il tempo intercorso dal licenziamento al giorno della sentenza. Per questo i riti sul lavoro sono tendenzialmente caratterizzati da pochi atti, udienze e tempi brevi. Le cause più lunghe possono durare al limite un massimo di ¾ anni.

E bene sottolineare che una diatriba lavorativa non deve necessariamente arrivare tra i banchi del tribunale per essere risolta. La legge italiana dispone della possibilità di optare, in prima istanza, per la conciliazione. Questa può riuscire come non riuscire. Qualora si verifichi la seconda ipotesi la strada da intraprendere sarà allora quella della causa legale.

Quanto costa una causa di lavoro

Prima del conferimento dell’incarico l’avvocato ha il dovere di fornire al proprio assistito un preventivo che, in alcuni casi, può anche essere concordato. Il prezzo di una causa di lavoro è variabile. Il compenso del legale non è soggetto a tariffe standard ma dipendono piuttosto dalla fama dell’avvocato, dal caso trattato, dai servizi aggiuntivi, dalla vincita o dalla perdita della causa. Il pagamento può avvenire in percentuale all’importo trattato o addirittura addebitato tra le spese di colui che perderà la causa; dunque, a costo zero per colui che al contrario vincerà la battaglia legale. Stabilire esattamente l’ammontare di una causa di lavoro è quindi difficile ma, in ogni caso, è comunque importante stabilire il corrispettivo del proprio legale prima di procedere concretamente con le azioni da intraprendere, così da non avere brutte sorprese.