Punto nascita di Sondalo, parte la riorganizzazione

venerdì, 8 luglio 2022

Sondalo – Punto nascita di Sondalo (Sondrio), la riorganizzazione partirà l’11 luglio ma a breve la situazione tornerà alla normalità con l’arrivo di nuovi medici ginecologi In una situazione di difficoltà determinata dalla concomitanza delle ferie estive, che comporta la riduzione dei medici in servizio, sono stati individuati dai dirigenti medici del Dipartimento materno infantile percorsi sicuri per la donna e il bambino attraverso la riorganizzazione temporanea del Punto nascita dell’Ospedale di Sondalo a partire dall’11 luglio. Per la sicurezza di future mamme, neonati e operatori la programmazione è stata confermata ma la situazione potrebbe presto tornare alla normalità grazie all’arrivo di nuovi medici ginecologi.

L’attività di reclutamento dell’Asst Valtellina e Alto Lario non si è mai fermata e per i prossimi giorni è attesa la conferma della disponibilità già anticipata da parte di due specialisti. La programmazione definita in tutti i dettagli, che prevede i parti programmati a Sondrio e la presenza a Sondalo, 24 ore su 24, sette giorni su sette, di un ginecologo, un pediatra e due ostetriche per le urgenze e le autopresentazioni, è confermata ma verrebbe prontamente adeguata a fronte delle conferme attese. Il Punto nascita di Sondalo tornerà alla normale attività seguendo le donne durante la gravidanza e accogliendole per il parto, com’è sempre avvenuto. L’attenzione in questa fase è rivolta alle future mamme. “Tutto è stato organizzato e programmato per garantire la tutela del benessere, della salute e della sicurezza delle gestanti, dei neonati e degli operatori – spiega la dottoressa Giuseppina Ardemagni, direttore sanitario -. La riorganizzazione, che si protrarrà per il minor tempo possibile, è stata una scelta obbligata: attualmente presso il Punto nascita di Sondalo operano tre medici ginecologi, ai quali da anni si affiancano specialisti dell’Ospedale di Sondrio, ma durante il periodo delle ferie non sono sempre tutti disponibili”.

Nel 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, all’Ospedale di Sondalo i parti erano stati 303, contro i 572 di Sondrio. Nei primi cinque mesi del 2022 si arriva rispettivamente a 90 e a 192. Nel mese di maggio al Morelli sono nati 18 bambini. L’Unità organizzativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Asst Valtellina e Alto Lario attualmente può contare su un direttore e 12 collaboratori, di cui due part time e tre che beneficiano dei permessi concessi dalla Legge 104. Naturalmente siamo nel pieno delle ferie estive e questo comporta un minor numero di dirigenti medici in servizio, ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe migliorare. “Vorrei rassicurare tutte le signore che hanno il termine per il parto in questo periodo – continua la dottoressa Ardemagni -: fidatevi di noi, siamo in grado di accompagnarvi per tutto il periodo della gravidanza, come abbiamo fatto finora, e di far nascere nelle migliori condizioni e in sicurezza il vostro bambino”.