Protezione Civile: 600 ore di servizio sicurezza sul lago d’Iseo

venerdì, 7 ottobre 2022

Sarnico (Bergamo) – Chiusa la stagione operativa dei gruppi di Protezione Civile, che hanno garantito la sicurezza dei bagnanti e dei natanti sul lago d’Iseo. Il progetto, organizzato e gestito dall’Autorità di bacino e dalle Province di Brescia e Bergamo, ha visto un investimento di 20mila euro.

Sono dieci i gruppi di Protezione Civile impiegati, con 230 volontari impegnati, nell’arco di 26 fine settimana (oltre alla giornata di Ferragosto) per un totale di quasi 600 ore di servizio, eseguito anche con l’ausilio di 3 imbarcazioni. Sono i numeri del progetto denominato “Servizio di prevenzione e sicurezza Lago d’Iseo”, promosso dall’Autorità di bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, in collaborazione con gli uffici di Protezione Civile delle Province di Brescia e di Bergamo, messo in atto in estate e terminato a fine settembre.

Le associazioni coinvolte:

PROVINCIA DI BRESCIA: Gruppo Intercomunale del Sebino Bresciano, Gruppo Sub Monte Isola, Gruppo Soccorso Sebino Pisogne, Gruppo Sommozzatori Iseo Onlus, Volontari Protezione Civile Sommozzatori di Capriolo, Gruppo Comunale di Palazzolo sull’Oglio.

PROVINCIA DI BERGAMO: Nucleo Sommozzatori di Treviglio, Protezione Civile, Sommozzatori FIPS Bergamo, ANC sezione “Caduti di Nassiiriya” nucleo di volontariato e Protezione Civile, associazione squadra italiana cani salvataggio – SICS – Seriate.

“Il bilancio – commenta Gloria Rolfi (nella foto), direttore di Autorità di Bacino – è soddisfacente. I gruppi impegnati si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto. Il loro impegno è stato massimo, così come il nostro: il budget messo a disposizione è stato di 20mila Euro: l’intenzione è quella di proseguire anche il prossimo anno con questa iniziativa”. “Le attività svolte – conclude il direttore – sono state prevalentemente quelle di formazione e di informazione verso gli avventori ed i turisti. La sicurezza deve passare anche da queste azioni: i volontari si sono resi protagonisti, in diversi casi, anche nel soccorso di bagnanti in difficoltà”.

Parallelamente al lavoro dei gruppi di volontariato, le pattuglie della Polizia Provinciale – che fino alla scorsa estate coordinavano le diverse associazioni – hanno comunque continuato a prestare servizio sull’intera area del lago d’Iseo.