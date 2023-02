Proseguono le speciali offerte per il Trenino rosso del Bernina

venerdì, 3 febbraio 2023

St. Moritz – Il Trenino del Bernina, patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, è una delle tratte ferroviarie più alte delle Alpi e collega la Valtellina e l’Engadina su un percorso a dir poco spettacolare. Con partenza da Tirano e arrivo a St. Moritz, il Trenino Rosso raggiunge anche i 2.253 m del passo Bernina, offrendo lungo la tratta panorami e paesaggi mozzafiato. Un’esperienza incredibile e consigliata a tutti.

SPECIALE OFFERTA PER LE FAMIGLIE

Ogni prima domenica del mese, le famiglie (min. un adulto ed un bambino, max. due adulti e due bambini fino a 16 anni) possono viaggiare in 2a classe al prezzo speciale di 29 franchi per tutta la famiglia in tutte le zone del graubündenPASS. Un biglietto è valido per la tutta famiglia.

L’offerta è valida nelle seguenti date:

5 febbraio 2023

5 marzo 2023

2 aprile 2023

7 maggio 2023

4 giugno 2023

2 luglio 2023

6 agosto 2023

3 settembre 2023

1 ottobre 2023

5 novembre 2023

3 dicembre 2023

Il graubündenPASS è valido nel Cantone dei Grigioni sulla rete della Ferrovia retica, delle Ferrovie federali svizzere (FFS Coira – Bad Ragaz), della Matterhorn Gotthard Bahn (Disentis/Mustér – Passo dell’Oberalp), di AutoPostale Svizzera SA, delle Imprese di trasporto di Davos, Engadina Bus, sul bus cittadino Coira, sul Silvestri Bus Livigno, sui bus locali di Klosters, Scuol e St. Moritz, sulla tratta Martina, cunfin – Mals und Martina – Landeck nonché per la Funivia Rhäzüns – Feldis.

Per maggiori informazioni e prenotazioni clicca qui

SPECIALE OFFERTA PER 2 PERSONE A 99 EURO!

L’offerta è valida per 2 persone e prevede il viaggio di andata e ritorno con il Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz, per 2 persone in 2a classe e il pranzo a St. Moritz in uno dei ristoranti sconvenzionati (clicca qui per info): insalata come antipasto, piatto di Rösti con pancetta e uovo al tegamino, bevande escluse. (Su richiesta è possibile ordinare un menù vegetariano).

L’offerta è valida dal 1° febbraio 2023 al 26 marzo 2023 al prezzo di € 99* (non cumulabile con altre promozioni). Il viaggio può essere effettuato anche sull’arco di due giorni. Prenotazione del posto al ristorante obbligatoria e da effettuare prima della partenza.

*A causa dell’instabilità della situazione economica mondiale e del conseguente calo del valore dell’euro, il prezzo finale indicato potrebbe aumentare leggermente. Si applica il tasso di cambio in vigore il giorno dell’acquisto.

Per maggiori informazioni e per prenotare online clicca qui