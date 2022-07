Promozione per Fausto Vinci, vicario del questore di Brescia

lunedì, 25 luglio 2022

Brescia – Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, su proposta del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha promosso a Dirigente Superiore della Polizia di Stato il Vicario del Questore della provincia di Brescia, Fausto Vinci.

La qualifica corrisponde al grado militare di generale di brigata e dà titolo a ricoprire il ruolo di Questore della provincia, di dirigente regionale delle Specialità, di direttore di Servizio in ambito ministeriale e altri prestigiosi, delicati incarichi operativi.

Tutta la questura di Brescia si congratula con il dottor Vinci per il risultato conseguito con i migliori auguri per il futuro e lo ringrazia per il servizio prestato a Brescia nell’ultimo biennio. Il dottor Vinci è ora in attesa che il Ministero dell’Interno gli affidi un incarico rispondente alla nuova superiore qualifica.