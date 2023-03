Procedimento per installare una casetta da giardino

venerdì, 17 marzo 2023

Una casetta da giardino è una struttura versatile e funzionale da tenere nel proprio spazio esterno per mille utilizzi diversi.

La casetta da giardino

Molta gente oggi acquista una casetta da giardino, da usare sia come ripostiglio, sia come stanza per gli hobby o come home office.

Ci sono vari materiali con cui viene realizzata una casetta da esterni; quello più utilizzato è sicuramente il legno, per le sue innumerevoli proprietà e perchè è bello a vedersi.

Tuttavia casette da giardino in resina e pvc non sono antiestetiche, anche se offrono meno qualità di quelle in legno.

Se cerchi la casetta in legno da giardino facile da montare, dovrai indirizzarti verso i modelli prefabbricati, che sono già preassemblati e faciliteranno la procedura di costruzione.

Il produttore indica le istruzioni specifiche per costruirla, che vanno a garantire un’installazione sicura della casetta.

Per prima cosa dovrai scegliere il punto del giardino dove posizionarla, che deve essere in piano e in un luogo accessibile alla consegna dei materiali e per garantire un corretto montaggio.

Poi in base allo spazio a disposizione devi scegliere le dimensioni corrette della casetta.

Il terreno dove va costruita deve essere di terra, quindi senza erba, e va livellato con uno strato di ghiaia o sabbia.

Dovrai poi scavare delle fondamenta e assemblare la base, che solitamente è fatta con travi in legno o metallo.

Casette da giardino economiche

Se cerchi delle casette da giardino economiche, dovrai puntare su strutture piccole, oppure in molti siti di vendita di casette in legno potrai trovare occasioni e outlet.

Se acquisti direttamente dal produttore spesso avrai la possibilità di trovare prezzi davvero convenienti, anche scontati del 60 % dal prezzi di listino, poiché non si pagano intermediari alle vendite.

In ogni caso sarà importante proseguire nella costruzione nel modo corretto, assicurando bene le pareti alla base, fissandole attraverso viti in dotazione-

Se la casetta in legno da giardino facile da montare segue il metodo blockhouse, allora le pareti vanno incastrate tra loro senza ausilio di viti o elementi di fissaggio.

Infine dovrai assemblare il tetto della casetta, che in genere è costituito da un telaio e da pannelli di copertura, fatti a una falda o a doppia falda.

Alla fine non resta che coibentare la casetta per proteggerla dalle intemperie e dall’umidità e infine dipingerla come più ci piace e aggiungervi gli accessori che vogliamo, come ad esempio una tettoia, una veranda o delle mensole interne.

Casette in legno da giardino occasioni

Nei siti di vendita online di casette da giardino, ma anche nei vari negozi di bricolage e giardinaggio si possono trovare tante occasioni di casette da giardino, di varie dimensioni.

Ce ne sono sia di legno come di resina o pvc, o in metallo.

Tutte le casette da giardino assolvono principalmente alla funzione di ripostiglio per attrezzi da giardinaggio e oggetti vari; è importante però anche che abbiano una bella estetica.

Il legno in questo caso la fa da padrone, anche se oggi le casette in altor materiale sono comunque graziose a vedersi.

Casette da giardino in pvc

Le casette da giardino in pvc fanno concorrenza a quelle in legno, perché sono più facili da pulire e non richiedono alcuna manutenzione. Il legno però offre molti vantaggi, come un naturale isolamento termico in tutte le stagioni, resistenza alle onde telluriche, al fuoco, e l’ambiente interno è traspirante tanto che possono starci anche delle piante durante l’inverno.

Non ti resta quindi che scegliere la casetta da giardino che risponde maggiormente alle tue esigenze e sistemare il giardino in vista della primavera!