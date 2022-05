Prevenzione incendi boschivi, gli interventi finanziati in provincia di Sondrio

mercoledì, 1 giugno 2022

Sondrio – Regione Lombardia, attraverso la delibera proposta dall’assessore a Enti locali e Montagna, d’intesa con l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, ha approvato gli interventi di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi presentati dalle Comunità Montane delle Aree Interne Lombarde Alta Valtellina, Valchiavenna, Alto Lago di Como e Valli del Lario, Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese da candidare ai finanziamenti della Strategia Nazionale Aree Interne per oltre 2,2 milioni di euro.

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore regionale a Enti locali e Montagna – ha deciso di destinare a ciascuna Area un importo pari a 552.778 euro per realizzare interventi mirati.

“Continuiamo a lavorare – continua – per la tutela del territorio montano nella sua interezza e in questo caso investiamo risorse importanti a favore della prevenzione, della sorveglianza e del contrasto agli incendi boschivi a tutela di questo enorme patrimonio lombardo”.

“Questa misura – ha rimarcato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile – dimostra la costante attenzione dell’istituzione regionale per il contrasto e la prevenzione degli incendi boschivi sul territorio lombardo, fenomeni sempre più frequenti negli ultimi anni. L’obiettivo, in un’ottica di collaborazione e unità d’intenti, è quello di sviluppare diverse attività di prevenzione nei territori a rischio attraverso, per esempio, il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza presso le sedi operative fino alla manutenzione straordinaria delle strade per implementare la lotta agli incendi al fine di rendere più sicuri i nostri boschi. È fondamentale continuare a lavorare per garantire l’incolumità della popolazione lombarda e Regione Lombardia sta proseguendo verso questa direzione”.

I PROGETTI IN PROVINCIA DI SONDRIO

SOGGETTO ATTUATORE / CODICE INTERVENTO E TITOLO / IMPORTO

COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA INTERVENTO CODICE 03 SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO VAL BREGAGLIA Euro 552.778,0

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA 01 – Realizzazione di acquedotto ad uso antincendio boschivo ed irriguo sul versante boscato della REIT, a monte del centro cittadino di Bormio. Euro 280.000,00

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA 02 – Manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale tagliafuoco e realizzazione opere per l’approvvigionamento idrico da destinare all’antincendio boschivo in località “Garavatti-Alt-Esc” nel comune di Sondalo. Euro 200.000,00

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA 03 – Realizzazione rete di video-monitoraggio AIB Alta Valtellina Euro 72.500,00