Premiati gli Ambasciatori del Trentino per i congressi 2021 e 2022

mercoledì, 15 febbraio 2023

Riva del Garda – Organizzare un evento medico, scientifico e professionale significa favorire lo sviluppo della scienza, della ricerca e dell’economia generando lo scambio di idee e di conoscenze. Per attivare questo percorso virtuoso, Riva del Garda Fierecongressi dal 2016 promuove il Club degli “Ambasciatori del Trentino per i Congressi”: una rete di personalità autorevoli in ambito accademico, medico, scientifico, imprenditoriale e istituzionale, che promuovono il Trentino in Italia e nel mondo proponendolo come sede di eventi, meeting o convention di rilievo nazionale ed internazionale. In occasione dell’evento di presentazione del progetto organizzato in serata nella cornice dell’ITAS Forum, sono stati premiati gli Ambasciatori che hanno contribuito a portare e realizzare importanti eventi congressuali sul territorio nel corso degli anni 2021 e 2022.

“Portiamo avanti questa iniziativa con l’obiettivo di supportare e premiare le personalità che si fanno portavoce del valore della destinazione e che vedono nello sviluppo del turismo congressuale una leva per lo sviluppo economico del nostro territorio – ha introdotto il presidente Roberto Pellegrini -. Con l’evento di questa sera ci troviamo finalmente dopo tre anni, per celebrare e ringraziare nuovi Ambasciatori che, anche in periodi particolarmente difficili, hanno continuato a sostenere e credere nell’importanza dell’incontro e dell’aggiornamento professionale”.

“Siamo orgogliosi di come abbiamo continuato a lavorare in sinergia per attrarre nuovi eventi anche durante questi anni più complessi che hanno influenzato anche il comparto congressuale, con un 2021 in lenta ripresa e un 2022 in ascesa scandito dalla rinnovata volontà di ritrovarsi dal vivo per favorire la scambio di idee, conoscenze, esperienze e competenze – ha aggiunto la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi Alessandra Albarelli –. Nel 2022 abbiamo ospitato 81 eventi, di cui 16 internazionali e 23 nazionali, di carattere medico, scientifico, accademico, culturale, sportivo, corporate e associativo. In questo percorso virtuoso, molti eventi organizzati sono frutto del rapporto di collaborazione con gli Ambasciatori e ciò dimostra quanto il loro ruolo sia fondamentale”.

Presenti alla premiazione anche Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, Antonio Ferro, direttore generale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, e Flavio Deflorian, rettore Università degli Studi di Trento, che hanno espresso grande soddisfazione per l’iniziativa e per l’impegno degli Ambasciatori volto ad accrescere la visibilità della destinazione e portare un significativo valore aggiunto al suo sviluppo scientifico, culturale ed economico.

All’evento è intervenuto anche Tobia Salvadori, direttore Convention Bureau Italia, ente curatore del progetto Italian Knowledge Leaders volto a valorizzare l’importanza del capitale intellettuale italiano per la meeting industry. Salvadori ha mostrato una fotografia del comparto congressuale, evidenziando che l’Italia è la destinazione numero uno in Europa per congressi associativi internazionali organizzati nel 2022.

Sono 17 gli Ambasciatori del Trentino per i Congressi premiati per aver contribuito all’acquisizione di importanti eventi nel corso degli anni 2021 e 2022: Dott. Millo Achille Beltrame, Membro del Comitato Scientifico AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti) – per il XIX Congresso Nazionale AIOLP (2021); Prof. Tommaso Cai, Segretario del Comitato Esecutivo SIA (Società Italiana di Andrologia) – per il 45° Congresso Nazionale SIA (2021); Dott.ssa Anna Franceschini, Membro del Comitato Scientifico di aDDiCTus – per il 3° Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche (2021); Dott.ssa Maria Oros, Presidente Regionale Trentino Alto Adige AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) – per AUTUMN MEETING AIDI (2021); Dott. Adriano Anesi, Componente del Comitato Scientifico e Consigliere Regionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio) – per il 7° Congresso Nazionale SIPMeL (2022); Avv. Monica Aste, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto fino a dicembre del 2022 – per il IX Congresso Giuridico Distrettuale (2022); Dott. Andrea Berti, Direttore Generale di ASNACODI (Associazione Nazionale Condifesa) – per il Festival Agri Risk Management (2022); Dott.ssa Marta Betta, Segretario provinciale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) Trento – per il XVI Congresso Nazionale FIMP (2022); Prof. Gian Franco Dalla Betta, Presidente del Comitato organizzativo locale del 23rd iWoRiD (International Workshop on Radiation Imaging Detectors) Local Organizing Committee – per il 23rd iWoRiD (2022); Dott. Bruno Di Leonardo, Socio fondatore e Presidente dell’Associazione culturale A.R.C.O. (Anchorage Researchers in Clinical Orthodontics) – per BEGG meets A.R.C.O. (2022); Dott. Fausto Fiorile, Presidente Nazionale AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) 2020-2022 – per AIO Academy e Assemblea elettiva (2022); Dott. Mauro Larcher, Presidente Consiglio regionale Trentino Alto Adige ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali) – per il Congresso regionale ARCA Trentino Alto Adige (2022); Prof. Fabio Lugoboni, Membro del Comitato Scientifico di aDDiCTus per aDDiCTus – per il 4° Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche (2022); Dott. Fabrizio Taddei, Segretario regionale Trentino Alto Adige AOGOI (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) – per il Congresso Pluriregionale AOGOI Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto (2022); Prof. Tiziano Tarolli, Presidente dell’Associazione Flicorno d’Oro – per il Concorso bandistico internazionale Flicorno d’Oro (2022); Dott. Giuseppe Tirone, Coordinatore Regionale ACOI – per il 40° Congresso Nazionale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani); Dott.ssa Michela Zambotti, Presidente dell’Avulss Alto Garda e Ledro – per il 27° Convegno Nazionale AVULSS (2022).