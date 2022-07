PontedilegnoPoesia: presentate le prime tre opere finaliste

sabato, 30 luglio 2022

Ponte di Legno (Brescia) – E’ iniziato ieri sera il lungo weekend dedicato alla poesia a Ponte di Legno (Brescia) con la presentazione delle poesie dei primi tre finalisti. Oggi – alle 18, sempre al Palazzo comunale di Ponte di Legno – la presentazione delle opere da parte degli altri tre finalisti.

In apertura della tredicesima edizione il patron del premio PontedilegnoPoesia, Andrea Bulferetti, ha ripercorso le precedenti edizioni del premio, la crescita di questi anni e sottolineato l’importanza di “unire turismo e cultura in una realtà montana come quella di Ponte di Legno”. Sono poi intervenuti Gabriele Tacchini, Luciano Clerico e Vincenzo Guarracino, presidente della giuria del premio, che ha posto l’accento sulla grande partecipazione di opere al concorso 2022 ed evidenziato il legame tra gli autori e il pubblico in un dialogo che va oltre la presentazione delle poesie.

I sei vincitori della selezione, tra le 64 opere presentate, che si contendono l’edizione 2022 del premio PontedilegnoPoesia sono: Maria Rita Bozzetti (“Dialogo con Teresa”, Libreria Editrice Vaticana), Luca Campana (“Fioriture invernali”, ed.Interno Poesia) e Renato Minore (“Ogni cosa è in prestito”, ed. La nave di Teseo); Alberto Bertoni (“L’isola dei topi”, Giulio Einaudi Editore), Raffaele Castelli Cornacchia (“L’educazione”, ed. PeQuod) ed Ennio Cavalli (“Amore manifesto”, ed. La nave di Teseo).

Ieri sera la prima terna – composta da Maria Rita Bozzetti, Luca Campana e Renato Minore – ha presentato le opere, leggendo alcune delle poesie, poi il confronto con il pubblico. Oggi – sempre alle 18 al Palazzo Comunale – la seconda terna di finalisti composta da Alberto Bertoni, Raffaele Castelli ed Ennio Cavalli – presenterà le opere.

In serata si riunirà la giuria del premio, presieduta da Vincenzo Guarracino, e composta da Eletta Flocchini, Giuseppe Grattacaso, Vivian Lamarque e Giuseppe Langella, per scegliere il vincitore dell’edizione 2022 e domani – domenica 31 luglio, alle 11, al Palazzo comunale – si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale verrà consegnato il premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia 2022 alla carriera a Emilio Coco. E, come da tradizione, sarà anche occasione per la consegna del premio Pontedilegno-MirellaCultura, che esula dal tema della poesia: andrà al cardinale Giovanni Battista Re (nella foto), decano del Collegio cardinalizio.

Il vincitore entrerà nell’albo d’oro che annovera nomi famosi, Franco Loi, Milo De Angelis, Franca Grisoni, Maurizio Cucchi, Giuseppe Grattacaso, Franco Buffoni, Umberto Piersanti, Vivian Lamarque, Giancarlo Pontiggia, Massimo Migliorati, Eva Taylor e Paolo Ruffilli.