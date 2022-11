Ponte di Legno: quante attività all’istituto comprensivo don Antonioli

mercoledì, 30 novembre 2022

Temù (Brescia) – L’istituto comprensivo don Antonioli di Ponte di Legno (Brescia), guidato dal dirigente scolastico Silvia Oggiano, ha incrementato le attività integrative che coinvolgono tutti gli alunni. Tra i progetti del mese di dicembre spiccano il progetto ABCinema e il gemellaggio Ponte di Legno-Recco con la partecipazione agli eventi nella cittadina ligure il terzo weekend di dicembre.

Il progetto ABCinema, con referente l’insegnante Evelyn Fari, prevede la partecipazione alla visione del film d’animazione “Hopper e il tempo perduto” rivolto ai bambini dell’Infanzia dei plessi di Incudine e Pontagna e agli alunni delle classi 1- 2-3 della Primaria dei plessi di Vezza d’Oglio, Temù e Ponte di Legno. La visione è programmata per il 13 dicembre alle 9, presso il cinema Alpi di Temù (Brescia).

Alla visione del film, seguirà, per gli alunni della primaria di Vezza d’Oglio, Temù e Ponte di Legno, un’attività interattiva tenuta da un esperto nel settore cinematografico. Il film e l’attività hanno la durata di 90 minuti ciascuno. Al progetto ABCinema, organizzato dal MiBACT, Ministero Beni Culturali, proposto da Agis Lombardia e Triveneto, ha aderito l’istituto comprensivo don Giovanni Antonioli. La visione del film e lo svolgimento dell’attività interattiva sono offerte a titolo gratuito. E’ a carico delle famiglie la quota relativa al trasporto, solo per chi lo usufruisce.

Invece gli studenti di V della Primaria di Ponte di legno (Brescia) parteciperanno all’evento in terra ligure nel weekend del 17 e 18 dicembre dove sarà rinnovato il gemellaggio Ponte di Legno-Recco. L’obiettivo – come indicato nel progetto – è favorire gli scambi socio culturali tra ragazzi e ambienti diversi e rinnovare quei valori che ben 66 anni fa hanno avviato lo storico gemellaggio tra la località dell’Alta Valle Camonica e quella ligure.