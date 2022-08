Ponte di Legno: pellegrinaggio nel ricordo del Beato Olivelli

sabato, 13 agosto 2022

Ponte di Legno – “Ribelli per amore”, in ricordo del Beato Teresio Olivelli. Il pellegrinaggio sulle montagne dell’Alta Valle Camonica, promosso da don Battista Dassa, sacerdote conosciutissimo nella località dalignese per aver svolto fino a due anni fa l’attività pastorale in paese, dal suo gruppo “Camminare è un’arte” e la collaborazione dell’Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo e l’Associazione Fiamme Verdi della Valle Camonica.

A 83 anni dalla salita al Monte Salimmo di Teresio Olivelli, don Dassa propone sabato 20 agosto il pellegrinaggio alla scoperta del testimone di fede cristiana, proclamato Beato.

Il programma del 20 agosto prevede infatti la camminata da Ponte di Legno (Brescia) fino al rifugio Petit Pierre al Corno d’Aola: il ritrovo è fissato alle 7 a Ponte di Legno, presso il parcheggio di fronte agli impianti di risalita, quindi la salita al Corno d’Aola e durante il percorso ci saranno riflessioni e preghiere e all’arrivo don Dassa celebrerà la Santa Messa. Chi è interessato può pernottare presso l’Oratorio di Ponte la notte prima del pellegrinaggio, costo 10 euro, segnalandolo a don Battista (3458274429). E’ raccomandato abbigliamento e calzature da montagna, con possibilità di pranzare al rifugio su prenotazione (339 7481915).

Per informazioni: Don Battista (3458274429); Lucia Bianchini (339 2360628) e referente Eco Museo Ezio Gulberti (348 8074188).