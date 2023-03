Ponte di Legno: nuovi mezzi dell’officina Falck per gli interventi di soccorso

giovedì, 2 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Un nuovo mezzo per gli interventi di soccorso ed emergenza in Valle Camonica. L’officina Falck della famiglia Maroni ha ampliato la flotta di mezzi per soddisfare le richieste che arrivano da aziende, residenti della valle, turisti e forze dell’ordine.

La novità del 2023 è il carro attrezzi per autobus, camion e furgoni con gru retro cabina: l’azienda di Ponte di Legno (Brescia) ha acquistato un Iveco Eurocargo 180, che dà la possibilità di recuperare o movimentare mezzi pesanti.

“Durante gli interventi di soccorso – spiega Fausto Maroni, titolare dell’azienda – abbiamo riscontrato la necessità di avere a disposizione un autocarro in grado di recuperare mezzi pesanti e trasportarli in officina: ora disponiamo carri attrezzi per il recupero sia di veicoli leggeri sia pesanti e da quest’anno il servizio è ampliato a furgoni, camion e autobus”.

Il nuovo autocarro, che può trasportare veicoli fino a otto tonnellate e una gru di recupero a 20 metri, è già stato utilizzato per camion e auto in panne e in un paio di occasioni è stato testato per mezzi finiti in una scarpata. L’officina Falck della ditta Maroni ha prevalentemente richieste per recupero di moto, auto e camion, oltre al trasporto di mezzi per eventuali eventi o interventi, quando l’azienda è contattata da Aci, Anas e forze dell’ordine, su incidenti stradali. Infine effettua interventi in ambienti impervi su strade di alta montagna sterrate.

“In zone montane come la nostra – conclude Fausto Maroni – occorre avere a disposizione una flotta di mezzi per tutte le richieste di soccorso che ci vengono avanzate e soprattutto essere tempestivi, ed è questo il tipo di attività che stiamo portando avanti in questi anni”.

di A. P.