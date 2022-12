Ponte di Legno, fiaccolata e spettacolo pirotecnico per salutare il 2022

sabato, 31 dicembre 2022

Ponte di Legno – Feste di fine anno avviate in Alta Valle Camonica. Musica in piazza a Ponte di Legno (Brescia) nel tardo pomeriggio e alle 19 la fiaccolata dei Maestri di Sci sulla pista Valbione, seguita dallo spettacolo pirotecnico. La notte di Capodanno proseguirà in tarda serata all’insegna della musica per accogliere il 2023.

In migliaia sono presenti in questi giorni nella località dalignese: piste da sci e centro paese affollato dai turisti, tutto esaurito nelle strutture ricettive del comprensorio Pontedilegno Tonale, da Temù fino a Vermiglio.