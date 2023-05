Ponte Caffaro, sui lavori interrogazione del consigliere provinciale Alex Marini

mercoledì, 24 maggio 2023

Bagolino – Interrogazione sui lavori del Ponte Caffaro del consigliere provinciale di Trento, Alex Marini che ha chiesto ai vertici della Provincia di Trento di fare il punto sulle opere del terzo ponte sul Caffaro.

Con l’interrogazione al Consiglio provinciale di Trento (la 4566/XVI) il consigliere del M5S Alex Marini, che sulla questione negli ultimi anni ha presentato una lunga lista di atti e interventi, afferma: “Dire che la situazione dei ponti sul Caffaro è inaccettabile è dire poco – afferma Marini – dopo i 2,5 milioni a base d’asta per il secondo ponte sul Caffaro, che non è mai stato aperto, adesso se ne dovrebbe piazzare un terzo fra i 2 esistenti per consentire di effettuare i lavori su quello storico, che è gravemente ammalorato. Il problema, oltre ai costi a spese dei cittadini, è che non c’è chiarezza su come verrà gestito il traffico alla chiusura del ponte del 1906. I mezzi pesanti potranno svoltare verso Bondone, Baitoni e la zona industriale di Storo? Come faranno i pedoni ad attraversare in sicurezza il ponte provvisorio, se, come pare, il marciapiedi sarà giusto dipinto sulla pavimentazione? Perché i lavori preparatori procedono così lentamente e, alla luce di ciò, siamo sicuri che i costi, comprensivi di un affitto mensile, saranno rispettati? Sono tutte domande che ho posto al presidente della Provincia di Trento assieme a quella più importante di tutte: cosa si pensa di fare per garantire l’interesse dei cittadini e delle imprese che vivono e lavorano a ridosso di Trentino e Lombardia? L’estate sta arrivando e con essa l’aumento del flusso turistico. Coi cantieri aperti in piena estate tra Ponte Caffaro e Lodrone si rischierebbero maxi ingorghi ogni giorno o quasi, con tutto ciò che tale eventualità potrebbe significare in termini di danno per le comunità trentine e bresciane che, volenti o nolenti, la statale del Caffaro la devono usare ogni giorno”.

Proprio per fare luce su tutte queste problematiche, Marini ha organizzato l’evento “Il Punto sul Ponte”, che si terrà alle 20 e 30 di giovedì 25 maggio, all’interno del teatro Santa Croce di Lodrone, a 2 passi dal torrente Caffaro e dagli ormai tristemente noti ponti. Assieme a Marini all’evento parteciperanno l’eurodeputata Sabrina Pignedoli e il vicesindaco di Bagolino, Eliseo Stagnoli.