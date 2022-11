Piano di risparmio energetico a Malegno: i provvedimenti

mercoledì, 2 novembre 2022

Malegno (Brescia) – Luci spente di notte, niente luminarie a Natale, nelle scuole, spazi utilizzati da associazioni e municipio consumi limitati, con massimo 19° di temperatura. Ecco il piano di risparmio energetico per la comunità di Malegno (Brescia): l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Erba (nella foto), ha delineato “le scelte per risparmiare energia e i soldi di tutti i cittadini“. “Solo assieme possiamo farcela, come comunità“, è il messaggio del primo cittadino.

Il costo del gas e dell‘energia elettrica è alle stelle, incide su famiglie, imprese e anche sugli enti locali, così è stato definito un piano che porterà benefici all’intera comunità.

In sintesi il piano, articolato da un lato con i nuovi incassi (110 mila euro da Governo e Regione e un extraprofitto dal parco fotovoltaico di Creone e fotovoltaici sui tetti e centralina idroelettrica), inoltre gli interventi sugli edifici pubblici degli scorsi anni (cappotto, caldaie, luci a led) faranno spendere meno.

Per quanto riguarda il risparmio e le azioni di comunità che saranno messe in campo a breve: punti luci spenti di notte dove si può, niente luminarie di Natale (ma il calore del Natale non mancherà perché i ragazzi con Malegno Comunità che Educa creeranno addobbi non energivori), scuole, associazioni, e gruppi sportivi che utilizzano locali pubblici saranno invitati spegnere le luci e limitare il riscaldamento quando non si usa, con una temperatura più bassa.