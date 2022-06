Bosnia, Paccher al sindaco Darko Tomas: “I trentini esempio di convivenza ed integrazione”

venerdì, 3 giugno 2022

Trento – Il vicepresidente della Regione Trentino Alto Adige, Roberto Paccher al sindaco Darko Tomas: “I trentini qui sono esempio di convivenza ed integrazione”. La missione in Bosnia del vicepresidente del Consiglio regionale (nella foto Paccher con il sindaco Darko Tomas).

Prosegue la missione in Bosnia ed Erzegovina del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher. Dopo l’incontro con il ministro dell’integrazione e cooperazione europea Zlatan Klokic (invitato in Trentino da Paccher in occasione dei 140 anni dalla migrazione dei trentini verso questa zona) il vicepresidente ha tenuto una riunione con il sindaco di Prnjavor, Darko Tomas, sotto la cui giurisdizione nella regione di Banja Luka, ricade anche Stivor, la località dove appunto vive la comunità di origine trentina. Paccher ha affrontato il tema dell’integrazione di quella enclave, sottolineando il fatto che si sia fatta apprezzare anche in quel contesto: “Tanto è vero che il vicepresidente del parlamento del Paese è originario di Stivor. Non ho potuto che elogiare le condizioni create dai nostri trentini di Prnjavor, che non si sono limitati ad una semplice convivenza ma hanno lavorato per una reale integrazione. Nell’occasione – ha detto il vicepresidente – si è parlato di un immobile che a suo tempo qui era stato costruito come magazzino per i vigili del fuoco di Stivor, capannone che dal 2003 è sostanzialmente dismesso. Ho chiesto dunque al sindaco Tomas di coinvolgere la comunità trentina per valutare a quale uso adibirlo, quale destinazione dargli. La finalità unica deve essere il benessere della popolazione che era partita dalle nostre valli, dei loro discendenti”.