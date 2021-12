Ordine del giorno M5S impegna la Giunta Fugatti sullo sviluppo Valle dei Laghi

domenica, 19 dicembre 2021

Trento – Dal Consiglio provinciale giungono buone notizie per la Valle dei Laghi. Nel corso della discussione della manovra finanziaria é stata infatti approvata, con un emendamento concordato con la Giunta, una proposta di ordine del giorno avanzata dal consigliere Alex Marini (M5S), che ha impegnato il governo provinciale a mettere in campo un’analisi scientifica sui possibili modelli di sviluppo della valle, sulla cui base sviluppare un confronto pubblico che dia corpo alle linee guida del piano territoriale di comunità.

“Siamo molto soddisfatti – dice Alex Marini (nella foto) – si è compresa la necessità di aprirsi al confronto col territorio e coi suoi cittadini per costruire un futuro di sviluppo condiviso e non eterodiretto. La nostra speranza è che le basi poste in questi anni in Valle dei Laghi, e cioè sviluppo sostenibile, turismo green e produzioni agricole di qualità, possano venire valorizzate e non messe in discussione da modelli anacronistici, come quello che sarebbe rappresentato dalla riapertura del cementificio di Sarche, il quale, al contrario, sancirebbe un vistoso passo indietro nel processo di crescita di questo meraviglioso territorio”.