Nuova sede dell’Associazione provinciale per i minori a Trento

mercoledì, 19 ottobre 2022

Trento – Sarà inaugurata sabato 22 ottobre, con inizio alle 9:30, la nuova sede di APPM (Associazione Provinciale per i Minori) in via Zambra a Trento.

Il programma dell’inaugurazione

– 9.30 – apertura giornata inaugurale taglio del nastro e intitolazione sala conferenze a Paolo Cavagnoli

– 9.45 – saluti ai partecipanti con interventi di Paola Maccani, presidente Appm onlus

– 10 – 11: saluti e interventi delle autorità

Modera: Nadio Delai – Appm onlus

Intervengono:

Monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento

Stefania Segnana, assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Achille Spinelli, assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro

Franco Ianeselli, sindaco del comune di Trento

Chiara Maule, assessora politiche sociali, familiari ed abitative del Ccomune di trento

11- 12: intervento di Matteo Lancini – psicologo, psicoterapeuta “gli adolescenti odierni tra nuove normalità e nuovi disagi”

12- 12.30: conclusioni

pomeriggio

14- 15: porte aperte allʼarea con laboratori artistici e ludici

15- 18: laboratori creativi (sala aggregativa 2° piano e sale laboratori) musica, manga, arte, serigrafia, teatro, giochi di ruolo, giochi da tavolo, twitch 18.00 – 23.00 palco esterno (main stage) giardino + parcheggio palco interno (alternative stage) sala polifunzionale

Programma della giornata dentro la struttura

Ale 15: laboratori creativi (sala aggregativa 1° piano, stanza streaming1° piano, stanza serigrafia 1° piano); giochi di ruolo e da tavolo con lʼassociazione volkan (sala aggregativa 2° piano); laboratorio di bocce quadrate (stanza laboratorio 1° piano)

Alle 16: jam session (sale musica 2° piano)

Alle 17: aperitivo aggregativo (cucina e cortile)

Dalle 18 alle 20 compagnia aristofanti teatro clandestino “Uomo”..