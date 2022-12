Numeri record sul Bernina Express, Bernasconi: “Nel 2023 amplieremo l’offerta”

giovedì, 15 dicembre 2022

Tirano – Un 2022 da record per il Bernina Express: la Ferrovia Retica ha registrato un elevato numero di turisti, quasi a livello dell’epoca pre-pandemia. Le prenotazioni sono alle stelle anche per i prossimi mesi e il 2023 si annuncia con importanti novità anche per la linea dell’Albula, patrimonio mondiale Unesco, capolavoro per la sua struttura architettonica che in 62 chilometri unisce Thusis a St. Moritz.

RISPOSTA ECCEZIONALE – “Quest’anno – afferma Enrico Bernasconi (nella foto), responsabile per l’Italia della Ferrovia Retica – abbiamo avuto una risposta eccezionale dal mercato italiano, siamo tornati a livelli pre-pandemia e gradualmente stiamo programmando il recupero di gruppi e clientela che erano stati bloccati causa pandemia”. E aggiunge: “Ringrazio la clientela e le agenzie di viaggio per la grande disponibilità e flessibilità degli ultimi mesi e nel 2023 cercheremo di esaurire le prenotazioni pregresse”.

La gita col trenino rosso, che unisce Tirano (Sondrio) a St. Moritz, passando dal Bernina ha un grande fascino e la conferma è nell’elevato numero di prenotazioni.

“Di fronte a numeri così importanti – prosegue Enrico Bernasconi – siamo preoccupati, perché non siamo in grado di soddisfare tutte le richieste nel breve periodo e in quest’ottica stiamo pensando a diverse soluzioni, tra cui la proposta della gita sul treno della linea dell’Albula, che ha un grande fascino”.

FERROVIA DELL’ALBULA – La linea ferroviaria armoniosamente integrata nel paesaggio rappresenta un capolavoro dell’epoca dei pionieri della ferrovia e fa parte del patrimonio mondiale Unesco, il treno s’inerpica attraverso gallerie elicoidali e viadotti nella valle dell’Albula verso St. Moritz. Il treno affronta 1000 metri di dislivello senza cremagliera grazie al viadotto di Solis, di Landwasser e alle gallerie elicoidali tra Bergün e Preda e durante la bella stagione è possibile esplorare la natura alpina incontaminata del parco naturale di Ela, lungo il Sentiero avventura della ferrovia Albula oppure visitare il Museo ferroviario dell’Albula a Bergün, mentre d’inverno ci si può sbizzarrire sulla pista per slittini da Preda a Bergün.

LA PROPOSTA – Ai turisti e gruppi sarà proposta la gita con partenza in bus da Milano a Coira, quindi il treno che attraversa la Valle dell’Albula e dopo la visita a St. Moritz il bus riporta i turisti a Milano. “Stiamo programmando una risposta alla forte richiesta di prenotazioni – anticipa Enrico Bernasconi -. Le due linee, del Bernina e della Valle dell’Albula, hanno un fascino indiscusso e ampliando l’offerta cercheremo di soddisfare il maggior numero possibile di clienti”.

BERNINA EXPRESS – Tra le novità del 2023 spicca il Giubileo del Bernina Express: la spettacolare traversata alpina da Coira – St. Moritz – Valposchiavo – Tirano è stata inaugurata nel 1973 e la Ferrovia Retica programmerà una serie di iniziative per celebrare una data importante nel corso del prossimo anno e regalando esperienze indimenticabili.

di An.Pa.