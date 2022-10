Nelle scuole della Valle Camonica e Valtellina 347 casi Covid

martedì, 4 ottobre 2022

Edolo (Brescia) – Da inizio dell’anno scolastico sono state inviate dalle scuole ad Ats della Montagna, che sovrintende i territori della Valle Camonica, Valtellina e in parte Alto Lario, 347 segnalazioni di caso Covid, di cui 231 segnalazioni riguardano casi tra gli alunni, 116 segnalazioni casi tra il personale scolastico.

Le classi poste in autosorveglianza sono state 432, così suddivise: 2% asilo nido; 7% sezioni di scuola dell’infanzia; 35% classi di scuola primaria; 23% classi di scuola secondaria di primo grado e 33% classi di scuola secondaria di secondo grado.

L’Ats della Montagna ha pianificato e organizzato un incontro con tutti i dirigenti scolastici per condividere le linee guida ministeriali e regionali ai fini della mitigazione degli effetti della pandemia nel sistema educativo. Sono stati confermati i referenti Covid di Ats della Montagna per garantire un supporto diretto alle scuole in merito alla gestione della sorveglianza e alle azioni da intraprendere nelle specifiche situazioni.