Navigazione lago Iseo, orario primaverile dal 25 marzo: le novità

lunedì, 18 marzo 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Si avvicina la stagione turistica sul lago d’Iseo, che secondo la tradizione si apre con Pasqua. Navigazione lago Iseo adotta l’orario primaverile dal 25 marzo e i lavori di manutenzione su motonavi e si sono conclusi.

Da lunedì 25 marzo entrerà in vigore l’orario primaverile 2024 che rimarrà valido fino al 16 giugno. Il nuovo orario primaverile, feriale e festivo, coincide con l’inizio della Settimana Santa e prelude al primo lungo ponte di Primavera.

Si segnala che il biglietto ordinario per Monte Isola include la tassa di sbarco, interamente versata al relativo Comune, che per il giorno di Pasqua sarà ancora 1 euro mentre dal successivo 1° Aprile, giorno di Pasquetta, sale a 1,50 euro, la variazione del costo del biglietto sarà dunque conseguente.

Le tariffe dei biglietti dal 2016 sono in funzione delle zone attraversate, con validità da 60 a 180 minuti. Tariffe ridotte (- 20%) sono previste per i ragazzi dai 14 ai 17 anni e per le comitive di almeno 20 passeggeri, più alta la riduzione (- 50%) per bambini dai 4 i 13 anni, i neonati fino a 3 anni viaggiano gratis. Oltre ai singoli biglietti ordinari si possono acquistare “multicorse” da 10 viaggi e il biglietto 72h ideale per i turisti del fine settimana. Biglietti a tariffa preferenziale sono riservati ai residenti e agli utenti titolari di Carta Monte Isola.

Tutti i dettagli su orari, biglietti, abbonamenti e i servizi aggiuntivi, quali il trasporto di biciclette, di animali da compagnia e bagagli, sono disponibili sul sito www.navigazionelagoiseo.it, presso le bacheche, le biglietterie oltre che tramite servizio di prenotazione on line a cui si invita a ricorrere soprattutto per spostamenti di comitive o viaggi effettuati nei giorni festivi di grande affluenza.

In funzione della nuova stagione, la flotta e le infrastrutture della Società di Navigazione sono state oggetto di un programma di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che ha interessato le motonavi Città di Brescia, Costa Volpino e soprattutto la nuova Predore, la prima a propulsione diesel-elettrica a navigare sul Sebino, oltre a diversi pontili lungo la costa e su Monte Isola. Tutti gli interventi sono stati spesati dall’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d’Iseo Endine e Moro grazie al contributo degli Assessorati ai trasporti , alla mobilità e alle infrastrutture di Regione Lombardia.

Il presidente della Navigazione lago Iseo, Giuseppe Faccanoni, sottolinea: “La Società di Navigazione affianca il territorio in tutte le iniziative della nuova stagione turistica, assicurando nello stesso tempo il servizio di linea per lavoratori, pendolari e studenti, mettendo a disposizione una flotta efficiente, personale competente e infrastrutture in molte situazioni prive di barriere architettoniche nel rispetto dell’accessibilità per tutti”.

Emiliano Zampoleri (nella foto) direttore di esercizio di NLI, afferma: “Navigazione Lago d’Iseo è pronta come ogni anno a salpare per la nuova stagione assicurando il servizio alle diverse tipologie di utenti. Viaggiando sulle nostre motonavi i viaggiatori possono navigare nella bellezza del Sebino e scoprire un luogo incantevole della natura, dell’arte e della poesia”.

Navigazione Lago d’Iseo dispone di flotta di 15 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 43 dipendenti a T.I., tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 55 dipendenti.